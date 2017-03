Nhiều người lo lắng hình ảnh chen lấn mua vé trận giao hữu với tuyển Olympic Brazil năm 2008 sẽ tái diễn ở trận tuyển VN - Arsenal - Ảnh: Q.Minh

VFF đã ký hợp đồng với sân Mỹ Đình



Chiều 20-6, bản hợp đồng thuê sân Mỹ Đình tổ chức trận giao hữu tuyển VN - Arsenal đã chính thức được ký kết giữa đại diện VFF và ban quản lý khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình. Theo đó, số tiền VFF phải bỏ ra để thuê sân là 800 triệu đồng, 50 vé mời và 1/2 số phòng doanh nhân tại sân Mỹ Đình.



K.XUÂN

Theo N.K. (TTO)



Theo đó, BTC vẫn giữ nguyên giá vé vào sân ở bốn mức: 400.000 đồng, 700.000 đồng, 1 triệu đồng và 1,5 triệu đồng. Ngoài khoảng 3.000 vé mời, BTC sẽ in 11.593 vé mệnh giá 400.000 đồng, 6.975 vé mệnh giá 700.000 đồng, 11.325 vé mệnh giá 1 triệu đồng và 5.987 vé mệnh giá 1,5 triệu đồng. Vé đang được in tại nhà in Bộ Công an và sẽ bàn giao cho BTC ngày 24-6.Vé sẽ được phát hành qua ba kênh: đường công văn cho các đơn vị tập thể, bán vé trực tiếp và qua tổng đài 1080 cho người hâm mộ. Ngày 24-6, BTC sẽ đưa mẫu công văn xin mua vé xem trận đấu này lên hai trang web của LĐBĐ VN (www.vff.org.vn) và Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (www.hagl.com.vn) để các đơn vị có nhu cầu tải về điền thông tin và gửi đến trụ sở VFF để BTC xem xét.Sau đó, ngày 1-7, BTC sẽ thông báo trên hai trang web kể trên số vé các đơn vị sẽ được mua. Và ngày 4 và 5-7 BTC sẽ tiến hành trả vé cho đường công văn.Còn ở kênh bán vé trực tiếp, BTC sẽ mở bán lúc 7g sáng 7-7 tại bốn quầy vé ở sân Mỹ Đình cho người hâm mộ. Trong đó, BTC mở một cổng riêng để dành bán 500 vé cho các thương binh. Để hạn chế nạn vé chợ đen, BTC quy định mỗi cá nhân chỉ được mua tối đa hai vé và phải có giấy tờ tùy thân kèm theo (CMND hoặc hộ chiếu) để lưu dữ liệu vào máy tính.Ngoài ra, BTC sẽ dành bán 1.000 vé cho Hội CĐV chính thức của CLB Arsenal tại VN. Dự kiến BTC bán hết số lượng vé trong vài giờ bắt đầu mở cửa. Còn việc bán vé qua tổng đài 1080 thì đang được BTC xem xét cách thức như thế nào cho hợp lý nhất.Ông Nguyễn Tấn Anh, đại diện BTC trận đấu, cho biết: “Chúng tôi họp nhiều vấn đề xung quanh việc tổ chức trận đấu này sao cho thành công tốt đẹp. Đau đầu nhất là chuyện phân phối vé để làm sao tất cả người hâm mộ đều có thể mua được vé chính thức vào sân chứ không phải từ chợ đen với giá cao”.Phó chủ tịch VFF Nguyễn Lân Trung cho biết sẽ có cách kiểm soát chặt chẽ khâu bán vé. Mỗi quầy bán vé trực tiếp dù của đơn vị nào cũng sẽ có đại diện của VFF, Hoàng Anh Gia Lai, Eximbank giám sát trực tiếp. Vì chỉ có hơn 10.000 vé được bán trực tiếp cho người hâm mộ (còn lại bán qua các kênh khác) nên theo ông Trung, mỗi quầy bán vé chỉ có trên 2.000 vé để bán.