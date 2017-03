Ngày buồn của bóng đá VN: Máu đổ trên sân Vinh

Hôm qua, đúng là ngày ảm đạm của bóng đá Việt Nam với hình ảnh hooligan và cảnh đổ máu còn hãi hùng hơn cả cuộc truy sát ở vòng 13 trên sân Vinh. Ban tổ chức sân Vinh dù nỗ lực nhưng không thể trị được cảnh ẩu đả lây lan nhanh như cháy rừng.

Lần thứ hai sau hơn một tháng, lực lượng an ninh sân Vinh lại để xảy ra cảnh truy sát nhau giữa hai nhóm khán giả quá khích mà theo những người chứng kiến là “hỗn loạn và khủng khiếp chưa từng thấy”.

Chiều qua, sân Vinh như một bãi chiến trường đúng nghĩa với cảnh đánh nhau đổ máu và bạo loạn chưa từng có hai nhóm cổ động viên Sông Lam Nghệ An với Hải Phòng. Lực lượng bảo vệ cho trận đấu quá mỏng đã gần như bất lực với những cảnh hỗn chiến và không sẵn sàng can thiệp các mầm mống bạo lực. Có khoảng 1.000 khán giả Hải Phòng đi trên 15 chiếc xe khách 45 chỗ ngồi, đến 21 giờ đêm qua, tất cả vẫn chưa thể rời khỏi thành phố Vinh. Chiếc xe chở đội Hải Phòng bị đập vỡ kính cùng một vài xe khác.

Mặc dù bị nghiêm cấm và đến sân khách nhưng các cổ động viên vẫn đốt pháo sáng tưng bừng và những màn khiêu khích gây tức giận cho khán giả chủ nhà. Khán đài bắt đầu hỗn loạn hơn từ sau bàn gỡ 1-1 của Đồng Đức Thắng ở phút 88. Các cổ động viên quá khích Hải Phòng cởi trần trùng trục, cầm cờ khua loạn xạ như chọc tức đối thủ và đánh lại ba cảnh sát cơ động lên can thiệp. Ban tổ chức sân lúc này mới hoảng hốt dùng loa kêu gọi trật tự nhưng bất thành, trong khi lực lượng an ninh trên khán đài có quá ít và không đủ sức vãn hồi bạo loạn.

Tan trận, các cổ động viên hai đội vẫn nán lại sân chửi bới nhau ỏm tỏi và hứng chịu các cơn mưa vật thể trút lên đầu nhau. Bên ngoài sân, các cổ động viên chủ nhà thay nhau ném đá vào và phục sẵn chờ đối thủ ra đánh nhau. Do cửa số 6 khán đài C bị đóng, các cổ động viên Hải Phòng phải nhảy xuống sân chạy nháo nhào thành nhiều nhóm và không ngớt chửi rủa đối thủ bên hai khán đài A, B.

Ban tổ chức sân lúc này mới huy động tăng cường cảnh sát cơ động và 113 đến can thiệp nhưng bên ngoài sân Vinh đã biến thành những bãi chiến trường. Rất nhiều nhóm cổ động viên hai bên truy sát và giáp la cà đánh nhau tơi bời ở nhiều vị trí quanh sân Vinh khiến cho lực lượng an ninh phải bó tay. Gần bốn giờ sau trận đấu, tình hình mới tạm ổn, sau khi công an bắt giữ một vài kẻ cầm đầu hung hăng, rồi bố trí các xe cấp cứu đưa những người bị thương nặng đi bệnh viện.

21 giờ hôm qua, từ Nghệ An, các phóng viên báo về đã có rất nhiều ca cấp cứu và hàng chục người đổ máu nhưng nguy hiểm hơn là xe chở các CĐV Hải Phòng vẫn bị “quây” ở Vinh... Chúng tôi đã liên lạc với các thành viên có trách nhiệm của BTC nhưng tiếc rằng tất cả đều tắt máy...