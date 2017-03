Ngày buồn của Thạch Kim Tuấn

Ánh Viên, Quý Phước, Hà Thanh không vượt qua chính mình • Trên đường đua xanh, nữ kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên thất bại ở cự ly 400 m tự do nữ. Ở nội dung không phải sở trường này, Ánh Viên chỉ về đích thứ 8/8, đạt thành tích 4’16”32. Thành tích này kém xa thông số tốt nhất 4’07”96 được kình ngư Việt Nam thiết lập tại giải bơi Arena Pro Swim Series 2016 tại Indianapolis (Mỹ). • Tại vòng loại 200 m tự do nam, Quý Phước cũng cán đích vị trí khiêm tốn hạng 7/8. VĐV người Đà Nẵng rất thất vọng với chính bản thân mình khi chỉ đạt thành tích 1’50”39, kém xa kỷ lục SEA Games 2015 do chính anh thiết lập là 1’48”96. • Môn thể dục dụng cụ, Phan Thị Hà Thanh hoàn thành bài thi nhảy chống sở trường đạt 14,233 điểm, xếp hạng 10/10 VĐV dự tranh vòng loại. Riêng ở nội dung cầu thăng bằng, Hà Thanh đạt tổng điểm 13,800 điểm, xếp hạng 21/50 VĐV dự vòng loại. Khả năng đi tiếp gần như không thể. • Trên bảng xếp hạng huy chương ngày 7-8, TTVN (1 HCV) rơi xuống hạng 13 trong khi các đoàn Mỹ (3 HCV; 5 HCB; 4 HCĐ), Trung Quốc (3 HCV; 2 HCB; 3 HCĐ), Úc (3 HCV; 0 HCB; 3 HCĐ) chia nhau ba vị trí dẫn đầu.