Ngày hội bóng đá Just For Kicks là chương trình do CLB bóng đá Barcelona, LĐBĐ Việt Nam và Công ty YKK phối hợp tổ chức.

2 giờ chiều nay (24-4), chương trình sẽ khai mạc và kéo dài đến hết Chủ nhật 26-4 tại Trung tâm thể thao Thành Long. Phó Chủ tịch LĐBĐ Việt Nam Dương Vũ Lâm cho biết: “Chương trình ngày hội bóng đá Just For Kicks vốn nổi tiếng trên thế giới dành cho các em thiếu nhi đam mê bóng đá. Trong ba ngày, các chuyên gia đến từ CLB Barcelona không chỉ hướng dẫn mà còn trao đổi, giải thích cho các em những thắc mắc về bóng đá. Các trưởng bộ môn quận, huyện thuộc TP.HCM sẽ được mời để cùng hơn 300 em nhỏ dự chương trình này”. PHẠM THỌ