Ngày hội bóng đá trẻ

Ngay sau lễ khai mạc sẽ là cuộc đọ sức được chờ đợi giữa chủ nhà TP.HCM tiếp đội bóng đến từ phố núi Gia Lai.

Bảng A nghênh chiến

Đoàn quân của đám trẻ nhà bầu Đức do HLV Trịnh Duy Quang dẫn dắt từng giành ngôi á quân U-21 năm 2006; đoạt HCĐ U-21 năm 2011 tuy không phải là nòng cốt của U-19 Học viện HA Gia Lai-Arsenal JMC nhưng được bổ sung nhiều gương mặt trẻ từng tham gia đội tuyển U-23; đội tuyển U-19 quốc gia như Nguyễn Hữu Đông Triều, Thanh Sơn, Văn Tiến, Minh Vương… Tất cả tạo nên sự đối trọng đáng gờm đối với đội bóng chủ nhà.

Bên kia chiến tuyến, U-21 TP.HCM do HLV trẻ Phùng Thanh Phương huấn luyện cũng đang có những tiến bộ từng ngày. Trấn giữ khung thành là thủ môn từng tham gia đội tuyển U-19 quốc gia Trần Minh Toàn. Phía trước, các đồng đội đóng vai trò hậu vệ Trọng Nhân, Anh Thi luôn là những lá chắn vững chãi trước cầu môn trong khi hai tiền vệ Trần Kiệt, Thanh Bình được đánh giá là những ngòi nổ nguy hiểm cung cấp bóng cho trung phong Tô Minh Vũ ở tuyến đầu.

Trận đấu thứ hai của bảng A diễn ra lúc 18 giờ cùng ngày sẽ là cuộc tỉ thí giữa hai trường phái bóng đá miền Tây và miền Trung. U-21 An Giang do HLV Trần Ngọc Thái Tuấn huấn luyện từng gây bất ngờ lớn nhất vòng đấu loại khi đánh bại các đối thủ nức tiếng trong khâu đào tạo trẻ như ĐT Long An, Đồng Tháp, Cần Thơ đoạt chiếc vé duy nhất khu vực phía Nam tiến thẳng vào vòng chung kết.

Không kém cạnh ở vòng loại, Thừa Thiên-Huế với sự chỉ huy của thuyền trưởng Nguyễn Đình Tuấn cũng tạo nên địa chấn khi biến Sông Lam Nghệ An thành cựu đương kim vô địch U-21, loại Thanh Hóa khỏi cuộc chơi… chễm chệ chiếm ngôi nhất bảng xếp trên cả SHB Đà Nẵng. Sau bảy năm vắng bóng, Thừa Thiên-Huế mới tái lập thành tích lần thứ ba giành quyền thi đấu vòng chung kết. Đội bóng miền Trung đồng đều ở cả ba tuyến, trong đó nổi bật nhất là các tài năng trẻ Võ Lý, Phi Pha, Đình Quý, Công Nhật… hứa hẹn sẽ gây nên sự bùng nổ tại cúp Clear Men 2015.





Phạm Đức Huy (phải) của Hà Nội T&T cùng các đồng đội sẽ là nhân tố đặc biệt tại giải năm nay. Ảnh: KHẢ HÒA

HLV Hà Nội T&T tuyên bố cứng sẽ vào chung kết

Với tư cách đương kim á quân, HLV Hà Nội T&T Phạm Minh Đức (từng được đề cử danh hiệu Fair-Play 2014) mạnh dạn tuyên bố ông và các học trò sẽ có mặt tại trận chung kết.

Nổi bật nhất trong số các học trò ông Đức là chàng tiền vệ Đỗ Duy Mạnh. Cầu thủ sinh năm 1996 nhưng được HLV đội tuyển quốc gia Miura tin dùng trong hai trận đấu vòng loại World Cup giữa Việt Nam gặp các đối thủ Thái Lan và Iraq.

Cùng với tuyển thủ Duy Mạnh, trung vệ đội tuyển quốc gia Đào Duy Khánh cũng sẽ là nút chặn quan trọng trong sơ đồ thi đấu của HLV Minh Đức. Bên cạnh đó là hai đàn em thuộc đội tuyển U-19 quốc gia Nguyễn Quang Hải, thành viên đội tuyển U-23 quốc gia Phạm Đức Huy sẽ là những cái tên không thể thiếu trong đội hình ra quân của Hà Nội T&T.

Tại buổi họp báo giới thiệu giải, HLV Minh Đức có nhắc lại trận thua Sông Lam Nghệ An 0-1 sau trận tranh ngôi vô địch U-21 năm 2014. Cộng với việc đội đương kim vô địch không có vé dự vòng chung kết, một suất có mặt trong trận tranh ngôi vương cho Hà Nội T&T là điều rất có thể xảy ra.

Hãy chờ xem!