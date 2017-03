Ngày thứ 9 Olympic Bắc Kinh: Phelps vĩ đại nhất lịch sử thể thao

Tại Olympic Bắc Kinh 2008, Michael Phelps đã giành 8 HCV trong cả 8 nội dung anh thi đấu. Và như vậy cần nhắc lại câu nói của một phóng viên AP: "Khi có Phelps trong hồ thì thế giới sẽ về nhì". Điều "kinh khủng" hơn là Phelps đã lập kỷ lục thế giới (KLTG) ở 7 nội dung anh đoạt HCV. Nội dung còn lại, tuy không lập được KLTG nhưng Phelps cũng kịp lập KL Olympic. Các cự ly Michael Phelps đoạt HCV: 200m tự do nam (KLTG), 400m hỗn hợp cá nhân nam (KLTG), 200m hỗn hợp cá nhân nam (KLTG), 200m bướm nam (KLTG), 100m bướm nam (KL Olympic), 4x100m tiếp sức tự do nam (KLTG), 4x200m tiếp sức tự do nam (KLTG) và 4x100m tiếp sức hỗn hợp nam (KLTG).