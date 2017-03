Nghĩ từ những cuộc thay tướng ở các đội: Đoản thọ!

Bóng đá Việt Nam đã qua rồi giai đoạn sau lượt đi hàng loạt đội lại thi nhau thay tướng để xóa ân tình và xóa những cái bắt tay thương thảo “lượt đi tôi thắng, lượt về anh thắng”. Hồi đấy người ta nói những cuộc thay tướng kiểu ấy là để lật kèo vì thay tướng là thay bản giao kèo. Đấy là lý do có mùa đội Công an TP.HCM lượt đi thắng đội Công an Hà Nội và hợp đồng lượt về thua nhưng sau khi thay tướng thì đội Công an TP.HCM lật kèo và thắng tiếp ngay tại thủ đô.

Bây giờ thì bóng đá Việt Nam lại thay tướng khốc liệt hơn dù nó chẳng liên quan đến những bản giao kèo và âm mưu lật kèo.

Cuộc thay tướng liên tục và vô tội vạ cho thấy nghề HLV ở Việt Nam rất bấp bênh vì đa phần những cuộc thay không hẳn do HLV kém tài mà vì phần tiêu cực trong một tập thể lấn át phần tài năng của một HLV.

Cuộc trao đổi giữa Pháp Luật TP.HCM với ông trưởng đoàn bóng đá Bình Dương, Trần Văn Đường đã nói lên phần nào nỗi khó của HLV, đặc biệt là HLV ngoại khi muốn có sự thay đổi tích cực theo chiều hướng chuyên nghiệp và bị phản ứng (xem Pháp Luật TP.HCM số ra ngày 13-3).

Cầu thủ Việt Nam chơi ở giải chuyên nghiệp nhưng lại không chịu thay đổi thói quen xấu để thích nghi dần với tính chuyên nghiệp cao. Đấy là cái khó mà không phải HLV nào cũng được lãnh đạo đội bóng hiểu và chấp thuận để HLV thực hiện tiếp sự thay đổi ấy như lãnh đạo đội Bình Dương đứng về phía ông Vital.

Ông Riedl gãy vì cái cách vận hành tính chuyên nghiệp của ông vào một đội bóng mà người quyết định đến đội hình có khi không phải là ông HLV trưởng.

Ông Nguyễn Văn Nhã bị cầu thủ Cần Thơ chống đối và đá “rụng” vì những thay đổi của ông để cầu thủ chuyên nghiệp hơn và kỷ luật hơn lại làm cầu thủ khó chịu.

Tai hại của bóng đá Việt Nam là nhiều bộ phận lãnh đạo các đội bóng đang chiều chuộng cầu thủ và thậm chí là chiều cả cái xấu mà cầu thủ lợi dụng vào những mối liên kết trong một tập thể và tính sổ HLV của mình.

Ông Riedl là thầy nhưng ông không được học trò trọng. Ông Nguyễn Văn Nhã là HLV kỳ cựu tóc đã bạc nhưng ông lại bị “thổi” đi bởi những cái đầu xanh làm nũng không đá.

Lãnh đạo các đội bóng thường có thói quen thấy đội thua 1-2 trận là hoảng và nghe cầu thủ đẩy HLV. Đẩy đi rồi đội bóng lại vận hành tốt, vận hành trơn tru và thói quen xấu vẫn tồn tại.

Ông Calisto khi mới nắm đội tuyển Việt Nam cũng từng bị “chống” bởi ông siết chặt kỷ luật và giờ giấc, đặc biệt là thời gian tập trung. May cho HLV này là ông vừa rắn mặt lại vừa được VFF ủng hộ để ông làm đến nơi đến chốn bởi biết ông làm đúng và làm để đội tuyển đi vào nề nếp.

Nghề HLV ở Việt Nam thật đoản thọ và chiếc ghế của các HLV luôn bị giật mất chân bởi một nền bóng đá dán nhãn chuyên nghiệp nhưng chịu nhiều ảnh hưởng bởi thứ nghiệp dư lĩnh lương cao.