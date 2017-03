Nghĩ về ‘King ASEAN’

Đòn hiểm của Kiatisak Trước giờ bóng lăn, HLV Kiatisak than vãn với báo chí rằng mình mất ngủ nặng khi thua Indonesia 1-2 ở lượt đi. Anh còn nói không biết lên chiến thuật gì trong trận chung kết lượt về… chỉ là một cách tung hỏa mù. Đòn hiểm của Kiatisak chính là siêu dự bị Chatthong đã tạo sự khác biệt bằng hai bàn thắng. Chatthong to cao nhưng không phải mẫu tiền đạo “gỗ” mà ngược lại rất nhạy cảm và khéo léo. Nhìn bàn thắng thứ hai của Thái Lan qua cú ngoặt bóng rồi cứa lòng qua hậu vệ Indonesia rồi bay vào góc hiểm thì biết Chatthong tinh tế cỡ nào. Riêng bàn thắng đầu của Chatthong mang tính ăn may nhưng nó nói lên sự nhạy cảm, gây áp lực để đối phương mắc sai lầm và bị trừng phạt. Cái hay của Kiatisak là chọn thời điểm tung “vũ khí bí mật” Chatthong là đối phương đo ván ngay tức khắc. TẤN PHƯỚC