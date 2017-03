Nghịch lý lò Sông Lam

Cuộc chia tay của họ với bóng đá Nghệ An thật bình thản và nhẹ nhàng, khác hẳn với những lần họ cân đong do đếm tình tiền trong những lần ra đi trước.

Lãnh đạo đội SL Nghệ An cũng không có chút băn khoăn khi mất một loạt ngôi sao do mình đào tạo bởi cái chính là đội bóng không có tiền giữ chân. HLV Nguyễn Hữu Thắng cười buồn chia sẻ đời cầu thủ ngắn nên việc họ đến CLB mới có đời sống sung túc hơn thì không thể giữ.

Cũng vì tiền mà SL Nghệ An mùa bóng qua có những trục trặc về chuyển nhượng ngoại binh theo kiểu tiền nào của nấy khiến cho cỗ máy vận hành chưa như mong muốn.

Cũng vì tiền mà cổ động viên SL Nghệ An có một nghĩa cử xúc động khi vận động nhau gom góp hơn 500 triệu đồng để CLB… lót tay giữ chân cầu thủ. Con số này thật ra chẳng thấm vào đâu so với hơn chục tỉ đồng của B. Bình Dương chi cho ba cầu thủ SL Nghệ An về nuôi tham vọng vô địch.

Chỉ vì tiền mà SL Nghệ An sẵn sàng bán sao để duy trì cuộc sống có nhiều khi lay lắt như ngọn đèn trước gió hồi hộp chờ cái gật đầu của bầu Hương. Họ bán đi cầu thủ ngôi sao cũng là một kiểu thăm dò chính thức với các nhà làm bóng đá Nghệ An cần nhòm ngó hơn đến CLB nếu còn đủ sức chi hay chỉ muốn có sao chơi vậy.

SL Nghệ An là điển hình của sự nghịch lý ở làng bóng có cái nền đào tạo trẻ căn cơ nhất, có lực lượng CĐV hùng hậu nhất, có niềm tự hào xứ sở nhất,… nhưng lại không giữ nổi cầu thủ bởi núi tiền nhà hàng xóm. Những nhà không có đào tạo trẻ mà chỉ chăm chăm bắt cầu thủ như nhiều nhà đang làm bóng đá hiện nay.

CÔNG TUẤN