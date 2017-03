Nghiệp vụ bảo vệ đoàn đua kém làm cuarơ bị… bò đá

Nạn nhân là tay đua Nguyễn Văn Thế (Bình Dương) bị đàn bò lồng lộn chạy chung đường đua rồi đá trúng khiến anh ngã quỵ, ngồi thất thần bên vệ đường.

Tiếng là giải vô địch quốc gia nhưng khâu tổ chức giải rất luộm thuộm, nhất là công tác bảo vệ đường đua. Đội ngũ mô tô tuy khá hùng hậu nhưng kinh nghiệm lẫn nghiệp vụ bảo vệ an toàn cho các tay đua rất kém. Thay vì bọc lót và hỗ trợ công tác mở đường, Đội mô tô Vũng Tàu (có sự trợ giúp của Đội mô tô Bình Thạnh, TP.HCM) nhiều lần gây cản trở tiếp tế viên lẫn các thành viên đoàn. Và họ cũng là tác nhân chính khiến đàn bò mấy chục con lồng lộn gây náo loạn đường đua, chỉ vì thiếu kinh nghiệm tác nghiệp khi gặp đàn bò. Theo kinh nghiệm của các đội mô tô từng tham gia nhiều giải lớn, nguyên tắc khi gặp bò trên đường đua thì đoàn mô tô tiền trạm phải báo gấp xuống dưới để lệnh cho đội mô tô lẫn tiếp tế tắt còi hụ và hạn chế tiếng ồn nhằm tránh để đàn bò hoảng sợ chạy lồng lộn. Thế nhưng đoàn mô tô trên lại vừa xả còi khi gặp bò, vừa tuôn cả kèn hơi hết công suất, thế là đàn bò đang lững thững đi bỗng hoảng sợ chạy lồng lộn và đá luôn cuarơ đang thi đấu.

Tiếng còi hụ và kèn hơi của đoàn mô tô làm đàn bò lồng lộn chạy tán loạn và đá Văn Thế rơi khỏi xe. Ảnh: MINH TÂN

May là Thế không bị giẫm đạp nhưng lúc ngồi dậy được thì vẫn còn hốt hoảng vì thoát chết. Ảnh: MINH TÂN

May cho Nguyễn Văn Thế, bởi sau cú đá thẳng chân của một chú bò, tay đua Bình Dương không bị những con còn lại giẫm đạp nên chỉ bị xây xát nhẹ.

Trở lại cuộc đua trên, trong một ngày thi đấu xuất thần, các tay đua trẻ đã xuất sắc biến các tuyển thủ quốc gia chuẩn bị SEA Games 26 thành khán giả khi lần lượt Hồ Huỳnh Vạn An (An Giang), Lê Hoàng Sang (Vĩnh Long), Nguyễn Thanh Quân (Quân đội) xuất sắc giành ba vị trí đầu cá nhân. Ngoài tuyển thủ Lê Văn Duẩn giãn cơ lưng không thi đấu, hai tuyển thủ khác Hồ Văn Phúc, Mai Nguyễn Hưng và một số tay đua mạnh Lâm Công Danh, Trần Văn Quyền… đã bỏ cuộc phải về đích bằng xe vớt.

Sau pha rút thắng Hoàng Sang tại đích đến, Vạn An giành HCV với thành tích 4 giờ 08’02”. Chiến tích của Vạn An cũng giúp lực lượng An Giang giành luôn chức vô địch đồng đội (12 giờ 28’13”) trong khi Đồng Tháp và TP.HCM chia nhau hai vị trí nhì, ba.

Hôm nay (22-10), giải sẽ kết thúc sau hai nội dung xuất phát đồng hàng cá nhân và đồng đội (80 km) nữ.

MINH QUANG