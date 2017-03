Ngọc Hà trở về với danh hiệu Top 15 Hoa hậu người mẫu

Kết quả cuộc thi Miss Model of the world 2008: Hoa hậu: Miss Ukraina Á hậu 1: Miss China Á hậu 2: Miss Turkey Á hậu 3: Miss Greece Á hậu 4: Miss Kazakhstan Hoa hậu Thân thiện - (Miss Friendship) : Miss France Hoa hậu Bikini - (Best in Bikini): Miss Venezuela Hoa hậu Tài năng - (Best in Talent): Miss Hungary