Ngủ vỉa hè để chờ mua vé xem U19 Việt Nam

Theo ghi nhận của phóng viên, sáng nay (10/9), số người người xếp hàng tại điểm bán vé đặt tại Trụ sở VFF đông hơn rất nhiều so với quầy đặt tại sân Mỹ Đình.

Anh Phạm Văn Thấn xếp hàng hơn 12h đồng hồ mới mua được vé Anh Phạm Văn Thấn xếp hàng hơn 12h đồng hồ mới mua được vé



Hơn 11h, cầm trên tay 4 tấm vé bán kết mệnh giá 70.000 đồng/vé, anh Phạm Văn Thấn cho phóng viên biết: "Tôi cùng 14 người bạn đã đi từ quê Nghĩa Hưng, Nam Định lên Hà Nội để xem U19 thi đấu. Ngay sau khi xem xong trận U19 Việt Nam gặp U19 Nhật Bản lúc hơn 21h đêm qua, nhóm chúng tôi tranh thủ ăn cơm rồi chia nhau, một số về nhà trọ (cả nhóm thuê trọ tại một nhà nghỉ gần sân Mỹ Đình) ngủ lấy sức, nhóm còn lại ra vỉa hè trụ sở VFF, mắc võng từ 23h ngủ để chờ sáng hôm sau mua vé. Xếp hàng sớm, nhưng do nhiều người vô ý thức chen lấn xô đẩy nên tôi bị tụt lại. Đến hơn 11h sáng nay mới mua được vé ra về".



Theo ghi nhận của phóng viên, tại các điểm bán vé sáng nay, công tác an ninh được đảm bảo an toàn. Việc phát hành vé cũng được BTC phát hành rất khẩn trương. Quầy vé tại trụ sở VFF mở 2 cửa bán vé để phục vụ người hâm mộ được tốt hơn. Mỗi quầy đều theo quy trình: xếp hàng, phát tích kê (4-5 người/lượt) rồi lần lượt vào mua. Vé mệnh giá 100.000 đồng xem trận bán kết đã hết, chỉ còn vé loại 70.000 đồng và 40.000 đồng, tuy nhiên số lượng cũng không còn nhiều.

Dòng người xếp hàng tại quầy vé sân Mỹ Đình. Công tác an ninh được đảm bảo

Đến khoảng 10h sáng vé bán kết đã hết, chỉ còn vé khán đài C, D xem trận chung kết

Còn tại quầy vé trụ sở VFF, những hàng người xếp hàng kéo dài hàng trăm mét đội nắng

Lực lượng an ninh nhắc nhở người xếp hàng không nhảy cóc, không chen lấn xô đẩy

Sau khi xếp hàng, 4-5 người/lượt vào lấy tích kê

Quầy vé này mở 2 cửa phát vé phục vụ người hâm mộ

Những ánh mắt mệt mỏi, sốt ruột pha lẫn lo lắng liệu đến lượt mình có còn vé bán không



Bất chấp cái nắng gần 40 độ C tại Hà Nội, hàng ngàn người đã đội nắng xếp hàng nhiều giờ tại các quầy bán vé, chờ đợi để đến lượt vào mua vé giải U19 Đông Nam Á.Tìm hiểu được biết, quầy đặt sân Mỹ Đình do Công ty Con Kiến (đại lý đối tác của VFF) phân phối, tuy nhiên theo một nhân viên quầy vé tại đây thì họ chỉ nhận được rất ít vé đẹp (khán đài A, B) từ VFF, chủ yếu là vé khán đài C, D cho cả trận bán kết và trận chung kết. Trước đó, đại lý này được VFF ủy quyền bán vé 2 trận U19 Việt Nam gặp U19 Australia và U19 Nhật Bản song quá trình bán vé gặp nhiều điều tiếng. Trong khi đó, quầy vé tại trụ sở VFF trong buổi sáng nay chủ yếu phát hành vé đẹp (khán đài A, B) nên lượng người đổ về đây xếp hàng rất đông.

Thị trường vé chợ đen sôi động. Cùng với cơn sốt U19 Việt Nam đang nóng trở lại, vé chợ đen cũng được đẩy lên gấp 5-6 lần mệnh giá gốc