Người đẹp Serbia sớm tạm biệt Roland Garros

Ana Ivanovic. Ảnh: AFP.

Tất cả chỉ diễn ra trong 66 phút, trong đó có set thứ hai thua trắng 0-6, rõ ràng Ivanovic đã bất lực hoàn toàn trước đối thủ người Nga. Thực tế trong suốt cả trận, tay vợt Serbia chỉ tận dụng được vỏn vẹn một trong số 6 cơ hội giành break, trong khi đối phương của cô giành tới 5 break. Ivanovic mắc 17 lỗi đánh hỏng (7 lỗi kép), gấp đôi so với Kleybanova (8).

Điều đáng tiếc cho Ivanovic là cô đã khởi đầu không hề tồi ở trận này khi dẫn trước 2-0, nhưng ngay sau đó đã không bảo vệ được lợi thế khi để Kleybanova thắng liên tiếp 5 game trước khi hoàn tất set đầu tiên với tỷ số 6-3. Đến set thứ hai thì Ivanovic sụp đổ hoàn toàn trước sức mạnh của đối phương. “Tôi không nghĩ rằng mình chơi tồi. Thất bại này có nhiều nguyên nhân, nhưng phải công nhận rằng cô ấy chơi quá tốt”, Ivanovic thừa nhận. Đây là thất bại thứ ba của Ivanovic trong tổng số bốn lần chạm trán Kleybanova. Rõ ràng cô đã đụng một khắc tinh thực sự.

Con đường để Ivanovic trở lại đỉnh cao thực sự chông gai. Đây đã là trận thua thứ 8 của cô kể từ đầu năm. 5 tháng đã trôi qua, song Ivanovic vẫn im hơi lặng tiếng ở các giải WTA. Thành tích tốt nhất của cô chỉ là vào đến bán kết ở Brisbane và Rome. Hy vọng nào cho cô ở mùa giải sân cỏ sắp khởi tranh? Chắc chắn cũng không nhiều. Trong khi đó, Kleybanova đã lần đầu tiên lọt vào vòng 3 Roland Garros. Đối thủ kế tiếp của cô là Shvedova, người bất ngờ loại Radwanska (8) với chiến thắng 7-5, 6-3.

Không đến nỗi phải chia tay giải như người đồng hương, song Jelena Jankovic (4) cũng trải qua một ngày thi đấu hết sức chật vật. Tay vợt cựu số một thế giới này đã phải mất tới 3 set đấu mới đánh bại được đối thủ người Estonia Kaia Kaneppi với tỷ số 6-2, 3-6, 6-4. Tại vòng ba, đối thủ của Jankovic sẽ là Bondarenko. Ở một trận khác tối qua, “Lão bà” người Nhật Bản Kimiko Date Krumm đã phải dừng cuộc phiêu lưu sau thất bại 0-6, 3-6 trước Jarmila Groth. Trận thua này thực ra cũng không bất ngờ bởi trước đó Kimiko đã bị vắt sức quá nhiều khi đánh bại Dinara Safina. Thực tế, tay vợt 39 tuổi người Nhật Bản đã phải chụp cắt lớp (MRI) ở bắp chân sau trận thua vừa rồi.

Hôm qua chỉ có một nửa số trận đấu của giải đơn nam diễn ra so với lịch đấu ban đầu, do tác động của mưa. Andy Murray (4) tiếp tục thi đấu vất vả trên mặt sân đất nện, nhưng vẫn giành chiến thắng 6-2, 6-7 (5), 6-3, 6-2 trước Ignacio Chela. Roddick (6) cũng đang rất cố gắng khắc phục nhược điểm trên mặt sân đất nện của mình bằng chiến thắng 6-3, 5-7, 6-4, 6-2. Bất ngờ lớn nhất là việc niềm hy vọng nước chủ nhà Gael Monfils, người được mệnh danh là Yannick Noah mới, đã thất bại 6-2, 6-4, 5-7, 4-6, 7-9 trước đối thủ ít tên tuổi người Italy Fabio Fognini. Đây là trận đấu phải kéo dài qua hai ngày do diễn ra quá dài và trong điều kiện không đủ ánh sáng.

Andy Murray không được đánh giá cao trên mặt sân đất nện. Ảnh: AFP

Một số trận đáng chú ý hôm qua

Đơn nữ

Jelena Jankovic (4) thắng Kaia Kanepi 6-2, 3-6, 6-4

Elena Dementieva (5) - Anabel Medina Garrigues 6-2, 7-6 (7-3)

Yaroslava Shvedova - Agnieszka Radwanska (8) 7-5, 6-3

Na Li (11) - Stephanie Cohen Aloro 6-2, 6-2

Marion Bartoli (13) vs. Olivia Sanchez 4-5

Francesca Schiavone (17) - Sophie Ferguson 6-2, 6-2

Shahar Peer (18) - Bethanie Mattek-Sands 3-6, 6-0, 6-1

Anastasia Rodionova - Vera Zvonareva (21) 6-4, 6-4

Alona Bondarenko (27) - Magdalena Rybarikova 6-3, 6-3

Alisa Kleybanova (28) - Ana Ivanovic 6-3, 6-0

Aleksandra Wozniak - Kateryna Bondarenko (32) 6-4, 6-1

Jarmila Groth - Kimiko Date Krumm 6-0, 6-3

Đơn nam

Andy Murray (4) thắng Juan Ignacio Chela 6-2, 6-7 (5-7), 6-3, 6-2

Andy Roddick (6) - Blaz Kavcic 6-3, 5-7, 6-4, 6-2

Fabio Fognini - Gael Monfils (13) 2-6, 4-6, 7-5, 6-4, 9-7

John Isner (17) - Marco Chiudinelli 6-7 (3-7), 7-6 (7-3), 7-6 (9-7), 6-4

Marcos Baghdatis (25) - Marcel Granollers 4-6, 6-1, 7-5, 6-2

Teimuraz Gabashvili - Grega Zemlja 6-3, 6-1, 6-1

Theo Tuấn Sơn (VNE)