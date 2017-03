Người "được" Zidan húc đầu vào ngực, bị ra rìa

Danh sách đội tuyển Italia: Thủ môn: Marco Amelia (Palermo), Gianluigi Buffon (Juventus), Morgan De Sanctis (Galatasaray). Hậu vệ: Andrea Barzagli (VfL Wolfsburg), Fabio Cannavaro (Real Madrid), Marco Cassetti (AS Roma), Andrea Dossena (Liverpool), Alessandro Gamberini (Fiorentina), Fabio Grosso (Olympique Lyon), Nicola Legrottaglie (Juventus), Gianluca Zambrotta (AC Milan). Tièn vệ: Alberto Aquilani (AS Roma), Mauro Camoranesi (Juventus), Daniele De Rossi (AS Roma), Gennaro Gattuso (AC Milan), Angelo Palombo (Sampdoria), Andrea Pirlo (AC Milan. Tiền đạo: Alessandro Del Piero (Juventus), Antonio Di Natale (Udinese), Alberto Gilardino (Fiorentina), Vincenzo Iaquinta (Juventus), Luca Toni (Bayern Munich).