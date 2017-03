Người hâm mộ hân hoan chào đón Ánh Viên tại sân bay Tân Sơn Nhất

Bảng vàng thành tích của Ánh Viên lập được tại Seagame 28 1. 400m tự do: Thành tích 4 phút 08 giây 66 ở nội dung này giúp Ánh Viên phá vỡ kỷ lục 4 phút 10 giây 75 của Khoo Cai Lin (Myanmar) năm 2009 2. 200m tự do: Về nhất với thời gian 1 phút 59 giây 27 giúp Ánh Viên xô đổ thành tích 2 phút 00 giây 57 của Quah Ting Wen tại SEA Games 2009. 3. 200 bướm nữ: Thành tích 2 phút 11 giây 12 của Ánh Viên giúp cô phá kỷ lục 2 phút 13 giây 49 của Tao Li năm 2009. 4. 200m hỗn hợp nữ: Giành HCV khi về nhất với thời gian 2 phút 13 giây 53, Ánh Viên đã vượt qua kỷ lục 2 phút 14 giây 57 của VĐV Yi Ting thiết lập được vào năm 2009. 5. 200m ngửa nữ: Thành tích 2 phút 14 giây 12 phút khi về nhất ở nội dung này giúp Ánh Viên tự phá kỷ lục do chính cô thiết lập nên tại SEA Games 2013, với thời gian 2 phút 14 giây 80. 6. Vòng loại 400m hỗn hợp nữ: Về nhất với thời gian 4 phút 43 giây 93, Ánh Viên tiếp tục tự phá kỷ lục của chính cô là 4 phút 46 giây 16 – thiết lập tại SEA Games 2013. 7. 800m tự do nữ: Thành tích 8 phút 34 giây 85 giúp Ánh Viên xô đổ kỷ lục 8 phút 35 giây 41 của Lynette Shu-En năm 2009. 8. 400m hỗn hợp nữ: Thành tích 4 phút 42 giây 88 khi về nhất giúp Ánh Viên tự phá kỷ lục mà cô vừa tạo ra ở vòng loại nội dung này cách đó ít giờ ở SEA Games 28 - 4 phút 43 giây 93