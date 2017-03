Người Sài Gòn phá lưới đội Sài Gòn

Lượt đi với TMN.CSG, Ngọc Thanh làm một hat trick vào lưới đại diện duy nhất của bóng đá Sài Gòn. Lượt về giữa sân Thống Nhất lại cũng là Ngọc Thanh đốt lưới đội khách. Lai lịch của một cầu thủ Sài Gòn đốt lưới Sài Gòn dần được hé mở một cách thú vị...

Sân phường và cậu học trò hiếu học

Trong một lần đá giải học sinh, cậu học trò ở phường 19, quận Tân Bình, có cái tên Ngọc Thanh, chơi rất xuất sắc và lọt vào mắt xanh của HLV Nguyễn Thanh Long (CLB bóng đá Thành Long). “Mê” lối đá của Thanh, HLV Thanh Long theo về tận nhà, gặp bố mẹ Thanh thuyết phục cho em về đầu quân cho đội Thành Long.

Gia đình Thanh khi ấy rất lưỡng lự vì đấy là đứa con trai đầu, đang học rất giỏi. Cuối cùng thì bố mẹ Thanh và HLV Nguyễn Thanh Long cũng đi đến một thống nhất là cho Thanh về tập trung và tập luyện cùng đội Thành Long nhưng không được gián đoạn chương trình học cấp III để còn vào đại học.

Cuối năm 2000, trong một lần Thành Long đá giao hữu với Công an TP.HCM, Ngọc Thanh lọt vào tầm ngắm của HLV Nguyễn Đạt Hùng (CA TP.HCM). Thế rồi HLV này quyết “dụ” Ngọc Thanh về đội trẻ CA TP.HCM. “Lần ấy tôi sợ lắm vì sắp thi đại học nhưng đánh liều. Thế mà cũng được cả đôi đường khi vừa có chân trong đội CA TP.HCM lại vừa thi đậu Đại học Công nghệ Thông tin...” - Ngọc Thanh kể.

Duyên phận đẩy người Sài Gòn rời cái nôi Sài Gòn

Thời điểm được đưa lên đội CA TP.HCM cũng là lúc Ngọc Thanh đứng trước việc chọn ban để vào học chuyên ngành ở trường Công nghệ thông tin. Thanh kể lại thời điểm ấy anh phân vân rất nhiều khi nghĩ về tương lai: “Giữa một bên là anh kỹ sư công nghệ thông tin và một bên là anh cầu thủ “quần đùi, áo số” tôi cứ đắn đo mãi. Cuối cùng thì trái bóng nặng cân hơn và thế là tôi quyết định tạm chia tay trường đại học để đi theo tiếng gọi của trái bóng”.

Nhưng cái số của Thanh ở đội lớn cũng không yên. Về CA TP.HCM chẳng bao lâu thì đội chuyển giao cho Ngân hàng Đông Á. Đá một mùa chuyên nghiệp 2004 thì đội lại rớt hạng, sau đó giao lại cho HLV Nguyễn Thành Vinh. Ở hạng nhất, HLV Vinh nói thẳng với Thanh: “Cháu không phù hợp với lối chơi của đội, nên tìm về những đội thích nghi hơn mà đầu quân”. Cùng lúc ấy, HLV - thủ môn của Hải Phòng là ông Phạm Văn Hùng xin Ngọc Thanh về Hải Phòng. Biết sẽ phải xa nhà và phải làm quen với môi trường mới nhưng Thanh vẫn gật đầu xin ra Hải Phòng...

Hai lần “trễ tàu” với đội tuyển

May mắn cho Ngọc Thanh là HLV Vương Tiến Dũng về đấy và HLV lão làng này đã phát huy hết tố chất của Thanh. Anh được giao chơi ở vị trí trung phong và được phép di chuyển tự do, rộng khắp cả chiều ngang lẫn chiều dọc sân. Thế là tiền đạo 26 tuổi, từng đứng trước nhiều ngã rẽ này như cá gặp nước và phát huy tất cả những phẩm chất tốt nhất của mình. Đến nay, Thanh đang là cầu thủ nội ghi bàn thắng nhiều nhất (10 bàn) và là chân sút nhạy nhất với lối chơi rất ấn tượng. Với dấu ấn ấy, Thanh lọt vào tầm ngắm của HLV Calisto và nằm trong danh sách tập trung đội tuyển. Nói về lần lên tuyển này, Thanh vẫn còn ngại ngùng với hai lần “trễ tàu” trước: “Năm 2003, khi còn khoác áo Ngân hàng Đông Á, tôi được HLV Letard gọi lên tập trung đội U-23 quốc gia thì bất ngờ bị lật cổ chân nên “trễ tàu”. Rồi đến lần tập trung U-23, khi HLV Riedl gọi tập trung chuẩn bị SEA Games 23 thì cũng lại chấn thương cơ đùi nặng, thế là lại “lỡ”. Hy vọng “bất quá tam” và lần này may mắn như tôi đang may mắn ở V-League”.