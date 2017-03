Người tính và trời tính

Ở thế đường cùng, bản năng sống của họ trỗi dậy mãnh liệt thật. Càng dữ dội hơn khi chỉ 24 giờ sau trận thắng này, các cầu thủ Hòa Phát hùa nhau... bỏ tập như một cách lãn công dằn mặt cấp trên do chia tiền thưởng 250 triệu đồng không đồng đều.

Chiều nay tiếp Sông Lam, chủ sân Hàng Đẫy sẽ gặp lại người quen cũ bởi trong đội hình có đến bảy cầu thủ xuất thân từ Nghệ An. Và thật lạ lùng cứ mỗi lần gặp Hòa Phát Hà Nội là bóng đá Nghệ An lại... có chuyện. Năm ngoái, Sông Lam từng ngã ngựa 1-2 ngay trên sân Vinh và sau đó HLV Nguyễn Văn Thịnh nộp đơn từ chức với lời trần tình “không nắm được quân”. Sau trận ấy, trước cửa CLB ở số 6 đường Đào Tấn, người ta nhặt được rất nhiều tờ rơi chỉ ra nhiều cái tên cầu thủ bán đứng đội bóng. Sự việc chìm xuồng và lượt về Hòa Phát suýt thoát suất play-off nếu Padilha không sút quả phạt đền lên trời ở phút cuối do hậu vệ Sông Lam phạm lỗi như biếu khi tỷ số đang là 2-2.

Và nếu chiều nay Hòa Phát Hà Nội không qua nổi Sông Lam như kịch bản mùa trước thì trách ai? Trách tiền thưởng làm phân tán nội tình Hòa Phát hay trách một đội bóng nửa quân Sông Lam, nửa quân Hà Nội và Bình Định?