Nguyễn Thành Tâm chạm tay vào áo xanh

Trước đó, cuộc chiến giành áo xanh diễn ra gay cấn ngay ở grim 1 tại thị trấn Ninh Gia (Đức Trọng). Thành Tâm từ vị thế kém 2 điểm, thực hiện cú tung nước rút ngoạn mục lần thứ nhất đánh bại Trường Tài (cán đích hạng tư) qua đó gác lại đối thủ 2 điểm. Ở cuộc đọ sức này, Đỗ Tuấn Anh (D. Đồng Tháp) có nhiệm vụ phá điểm nhằm bảo toàn chiếc áo xanh cho Trường Tài đã không hoàn thành nhiệm vụ, vô tình “đẩy” đồng đội vào cuộc đua tốc độ sống mái tại đích đến.

Với ưu thế dẫn điểm, đội đua Gạo HNT An Giang chủ động “hút” theo TP.HCM đang bảo vệ áo vàng cho Huỳnh Mai Duy. Từ đó giữ thế chủ động “canh me” không để Nguyễn Trường Tài bứt tốp, đồng thời dưỡng sức cho Thành Tâm ở màn đua tốc độ nước “khuya”.

Khoảng cách hơn 2 điểm cũng chưa thực sự an toàn nếu tay đua An Giang bị đánh bại tại đích đến. Tất cả những yếu tố tạo nên cuộc so tài nước rút đỉnh cao ngay tại Bảo Lộc. Nguyễn Trường Tài ở thế không còn gì để mất dùng tốc độ bứt tốc, tưởng chừng chiến thắng gần như đã nắm chắc trong tầm tay. Thế nhưng với cú rướn người đẩy xe quá điêu luyện, Nguyễn Thành Tâm đã xuất sắc vượt hơn để chạm vạch đích trước đối thủ đúng nửa vòng bánh xe.

Với 15 điểm thưởng thắng chặng, tuyển thủ QG Thành Tâm (61 điểm) chính thức đoạt lại áo xanh nhờ hơn Trường Tài 5 điểm. Một khoảng cách khó san lấp ở chặng thi đấu cuối.

Cán đích ở vị trí thứ 5, tay đua TP.HCM - Huỳnh Mai Duy tổng thời gian 17 giờ 32’31” bảo toàn danh hiệu áo vàng sau sáu chặng đấu. Ngôi nhất đồng đội tiếp tục thuộc về đội VTV Cần Thơ (thành tích 52 giờ 59’43”).

Sáng nay (18-10), đoàn đua sẽ di chuyển 82 km từ Bảo Lộc về Đồng Nai trước khi tiến hành chặng thi đấu cuối 130 km từ La Ngà về thị trấn Hóc Môn.

MINH QUANG