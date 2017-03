Nguyễn Tiến Minh ra quân: Hạng 24 sẽ thắng 49?

Gặp lại tay vợt đứng thứ 49 Hsieh Yu Hsing (Đài Loan) ở trận đấu của vòng 2 vào tối nay, tay vợt số 24 thế giới và là số 1 VN Nguyễn Tiến Minh tỏ ra rất thoải mái. Cách đây 5 tháng, Tiến Minh đã thắng đối thủ này tại giải toàn Anh. Nhưng với đấu trường Olympic, mặc dù được đánh giá cao hơn nhưng Tiến Minh vẫn không dám coi thường đối thủ: "Tôi có ưu thế hơn một chút vì được miễn vòng 1. Nhưng Hsieh Yu Hsing trong thời gian qua cũng đã có sự tiến bộ rất nhanh nên tôi không thể chủ quan. Trong trận thắng VĐV Iran Mehrabi Kaveh ở vòng 1 Olympic, Hsing đã thi đấu rất mạnh mẽ, khác hẳn với lối chơi tại nước Anh hồi tháng 3. Tôi sẽ phải có sự điều chỉnh chiến thuật hợp lý và nỗ lực hết sức để giành quyền lọt vào vòng 1/16".

Phó chủ tịch LĐ Cầu lông VN, bà Huỳnh Ngọc Liên cho biết: "Hsing có những cú đập từ cuối sân rất mạnh nên tôi đã nhắc nhở Minh không nên đánh cầu bổng mà nên đánh tầm thấp để giảm bớt uy lực từ những quả đập của đối thủ. Minh đang rất sung sức, phong độ rất tốt và tôi tin Minh sẽ giành chiến thắng, nhưng cũng không dám khẳng định Minh sẽ vượt qua một cách dễ dàng. Cơ hội thắng trận của Minh là 60%".

Trước đó vào sáng qua, Lê Ngọc Nguyên Nhung (hạng 75 thế giới) đã thua tay vợt hạng 22 thế giới người Nhật Hirose Erike dễ dàng 0-2 (7/21, 12/21) chỉ trong 31 phút ở vòng 2 (1/32). Thực sự Nhung cũng đã cố gắng, nhưng đối thủ quá mạnh và đánh đều hai bên, đặc biệt những quả dứt điểm rất lợi hại khiến tay vợt VN nhiều lúc chỉ biết... nhìn!

Cũng sáng qua, ở môn thể dục dụng cụ, "cô bé hạt tiêu" Đỗ Thị Ngân Thương đã tranh tài 4 nội dung toàn năng với kết quả: 11,9 điểm thể dục tự do; 14,225 điểm cầu thăng bằng; 12,575 điểm xà lệch và 13,4 điểm nhảy ngựa. Tổng điểm là 52,100, xếp thứ 16/24 VĐV thi vòng loại đợt 1 (có 4 đợt thi). Người về đầu vòng loại đợt 1 là VĐV người Trung Quốc Yang Lining với tổng điểm 62,350. Theo nhận xét của trưởng đoàn Hoàng Vĩnh Giang, kết quả này của Ngân Thương chưa phản ánh đúng khả năng của em, vì: "Cầu thăng bằng vẫn là môn thi tốt nhất của Thương, chỉ tiếc là xà lệch và nhất là thể dục tự do lại không đạt được kết quả cao. Có lẽ do Thương hơi căng thẳng trước đấu trường quá lớn, nên có một vài sai sót nhỏ...".