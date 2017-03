Nguyễn Trường Tài cận kề kỷ lục Cúp Truyền hình

Với chiến tích này, tay đua VUS TP.HCM gần như nắm chắc trong tay áo vàng chung cuộc Cúp Truyền hình TP.HCM thứ hai đồng thời nêu kỷ lục tay đua Việt Nam đầu tiên giành hai ngôi vô địch liên tiếp tại cùng một giải đua xuyên Việt.

Hiện khoảng cách mong manh 0,62% giây so với đối thủ tranh chấp Huỳnh Thanh Tùng tuy chưa thật an toàn nhưng với dàn bao hùng hậu và tinh thần đồng đội cao của VUS TP.HCM sẽ rất khó để êkíp Quân khu 7 hậu thuẫn cho Thanh Tùng đánh chiếm được áo vàng.

Cái hay của Trường Tài là anh thi đấu rất sòng phẳng với các đối thủ trên đỉnh Ngoạn Mục trong khi các đồng đội phía sau chỉ đóng vai trò hậu thuẫn. Điều đó khiến các đối thủ nản lòng, họ đành an phận với những gì đang sở hữu hơn là một cuộc ngược dòng thất bại rồi tất cả cùng trắng tay.

Sau 11 chặng thi đấu tỏa sáng, cuarơ Nguyễn Thành Tâm (GHNT An Giang) gần như mất hút trong các cuộc tranh chấp kể từ sau lần không may té ngã tại chặng 12 (Quy Nhơn - Tuy Hòa). Do phải chung lưng đấu cật với các đồng đội duy trì ngôi đầu đồng đội, Thành Tâm đành ngậm ngùi nhìn chiếc áo chấm đỏ rơi vào tay Nguyễn Tấn Hoài (Dược Domesco Đồng Tháp).

Mặc dù để mất chiếc áo chấm đỏ nhưng ở giải thưởng áo xanh, Thành Tâm vẫn duy trì khoảng cách an toàn 19 điểm so với đối thủ cạnh tranh Lê Văn Duẩn (VUS TP.HCM). Và tại chặng đấu thứ 17 (51 km vòng quanh hồ Xuân Hương - Đà Lạt tranh tài sáng nay (28-4)), người hâm mộ sẽ được chứng kiến sự tỏa sáng trở lại của tay đua An Giang sau nhiều ngày im hơi lặng tiếng.

Kết quả gây bất ngờ nhất chặng 16 chính là êkíp Dược Domesco Đồng Tháp - nơi sản sinh ra nhiều tay đua đường đèo khét tiếng. Sau nhiều năm thống trị tổng sắp đồng đội, lần đầu tiên Đồng Tháp bị đánh văng khỏi tốp 3 đội dẫn đầu xếp sau GHNT An Giang, Quân khu 7 và VUS TP.HCM.