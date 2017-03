Nhà vô địch quyền Anh thế giới chết vì sốc thuốc

Nhà vô địch quyền anh xấu số Johnny Tapia. (Nguồn:Thesun)

Nguyên nhân chính hiện vẫn chưa được công bố nhưng theo báo giới nhiều khả năng Tapia bị chết do sốc thuốc. Trước đây, Tapia từng có thời gian dài sử dụng rượu, chất gây nghiện do trầm cảm.



Hồi tháng 3 năm 2007, Tapia cũng từng phải nhập viện do sử dụng cocaine quá liều. Một ngày sau khi Tapia nhập viện, người anh rể Robert Gutierrez và cháu trai Ben Garcia của Tapia lại bị chết trong một vụ tai nạn giao thông do say rượu.



Tapia từng bị cấm thi đấu quyền anh trong 3 năm rưỡi hồi đầu thập niên 90 do bị phát hiện dùng chất gây nghiện. Sau án phạt, Tapia đã đánh dấu sự trở lại bằng chức vô địch hạng gà (bantamweight) năm 1994 sau khi hạ knock-out Henry Martinez.



Trận đấu cuối cùng của Tapia là vào tháng 6 năm 2011 khi anh đánh bại Mauricio Pastrana sau 8 hiệp và khép lại sự nghiệp thi đấu vàng son của mình với kỷ lục 59 chiến thắng, 5 trận thua và 2 trận hòa./.

Theo Huy Đồng (Vietnam+)