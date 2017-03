Nhân chứng nghe tiếng cãi vã trong nhà Pistorius

Theo đó, nhiều nhân chứng đã nghe thấy tiếng cãi nhau, tiếng thét của một người phụ nữ và rồi tiếng súng nổ tại nhà riêng Pistorius vào đêm xảy ra án mạng.

Phóng viên quây kín xe chở Pistorius đến tòa (Nguồn: AFP)

Phe bào chữa cho Pistorius lại phủ nhận độ tin cậy của những lời khẳng định trên và tìm cách cho người hùng thể thao Nam Phi được phép tại ngoại. Họ cho rằng vụ án đêm Valentine vừa qua là một tai nạn kinh hoàng và không hề cố ý – điều mà những công tố viên đang cố gắng chứng minh ngược lại.



Cảnh sát cho biết trước đây Pistorius đã từng bị bắt tại nhà ở Pretoria do tội hành hung và không bị phạt, song anh sẽ còn phải đối mặt thêm cả tội trạng sở hữu súng không giấy phép.



Một người phụ nữ hàng xóm của Pistorius cho biết bà đã “nghe thấy tiếng cãi nhau không ngớt vào khoảng hai, ba giờ sáng,” chỉ ít phút trước khi Reeva Steenkamp bị Pistorius bắn chết bằng bốn phát súng.



Công tố viên Gerrie Nel đã đưa ra các tình tiết trên đồng thời dẫn lời một nhân chứng khác cho biết rằng người này đã nghe thấy nhiều phát súng, tiếng thét và tiếp tục là tiếng súng vào đêm 14/2.



Điều tra viên Hilton Botha tiết lộ: “Chúng tôi có lời khai của một người rằng sau khi nghe thấy tiếng súng nổ, anh ta đã bước ra ban công và thấy đèn bật sáng. Và rồi anh ấy nghe thấy tiếng phụ nữ hét khoảng hai, ba lần và rồi thêm vài tiếng súng nữa.”



Song đội ngũ của Pistorius lại tỏ ra bất đồng với lời khai trên khi cảnh sát cho biết nhân chứng ở cách nhà Pistorius khoảng 300 mét.



Dù cho phe công tố viên muốn buộc tội việc Pistorius đã chủ tâm giết hại Steenkamp thì họ vẫn phải thừa nhận rằng câu chuyện anh nhầm bạn gái là một tên trộm rất khớp với hiện trường vụ án.



Botha cho biết: “Nó có vẻ ăn khớp.”



Vào rạng sáng ngày Valentine, siêu mẫu 29 tuổi Steenkamp đã bị bắn ba phát xuyên qua cửa phòng vệ sinh đóng kín với các vết thương phần đầu, khuỷu tay và hông. Cô được cho rằng đã chết khi các nhân viên y tế tới hiện trường và thấy cô được quấn trong khăn tắm đẫm máu, mặc quần ngắn màu trắng và vest đen.



Pistorius khẳng định trong lời tuyên thệ trước tòa: “Tôi không có chủ đích giết bạn gái mình. Chúng tôi yêu nhau say đắm và không thể hạnh phúc hơn được.”



Anh cũng cho biết mình giữ súng trong giường ngủ do từng là nạn nhân của bạo lực và trộm cắp cũng như phải nhận những lời đe dọa về tính mạng trước đây. Công tố viên bang cho biết ngoài cáo trạng tội giết người, anh cũng sẽ phải đối mặt với án phạt vì sở hữu khẩu súng chuyên dụng .38 chưa được cấp phép.



Sau khi khám nhà Pistorius thì cảnh sát đã phát hiện ra kim tiêm cùng chất testosterone tại phòng ngủ anh. Theo Betho thì có thể các chất thuốc trên đã làm ảnh hưởng trạng thái tâm thần của Pistorius. Song Barry Roux – luật sư bào chưa cho Pistorius lại tin rằng hormone giới tính trên là một chất không nguy hại: “Đó là một liều thuốc thảo mộc mà anh ấy có thể và đã từng dùng trước đây.”

Báo chí Nam Phi đưa đậm thông tin về vụ Pistorius lên trang nhất (Nguồn: AFP)

Ủy ban Paralympic Quốc tế (IPC) khẳng định rằng họ đã kiểm tra doping với Pistorius trước và trong kì Paralympic ở London năm ngoái và cả hai lần đều cho kết quả âm tính.



Quan tòa Desmond Nair cho biết ông không thể loại trừ khả năng đây là vụ án mạng có chuẩn bị trước và không thể dễ dàng cho Pistorius được nộp phạt để tại ngoại. Kết quả xin tại ngoại của Pistorius sẽ phải chờ tới ngày 21/2.



Hiện khoảng thu nhập một năm của “người không chân” xấp xỉ 600.000 USD, song anh đang dần mất đi những nhà tài trợ. “Gã khổng lồ” Nike, nhà sản xuất kính râm Oakley và hãng Mỹ phẩm Pháp Clarins đều đã tuyên bố chấm dứt hợp đồng quảng cáo với người hùng thể thao một thời của Nam Phi này./.

Theo Quốc Thịnh (Vietnam+)