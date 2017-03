Nhật ký Euro 2016: Chia tay mùa hè nước Pháp

Người Pháp có quyền hãnh diện về một vòng chung kết Euro hoàn mỹ trong ánh mắt dò xét và nghi ngờ trước giờ bóng lăn vì những ngổn ngang mùa hè ở kinh đô ánh sáng.

Nước Pháp đã từng không khỏi lo lắng về những nỗi muộn phiền thiên tai và cả lòng người chưa yên với nhiều cuộc đình công dai dẳng của người lao động. Chỉ vài ngày trước khai mạc, dòng sông Sein thơ mộng chợt buồn bã sau cơn lũ quét và cuộn trôi một màu đỏ quạch.

Những điểm nóng công cộng trầm mặc nỗi lo đánh bom. Cả 10 sân bóng đều ẩn chứa nguy cơ khủng bố đến nỗi các giới chức Pháp luôn phải đặt người dân, du khách trong tình trạng khẩn cấp.





Một Euro hoành tráng và bình yên tại kinh đô ánh sáng dù tám tháng trước tại đây từng bị khủng bố làm rúng động cả thế giới. Ảnh: GETTY IMAGES

Đã từng có những gợi ý bi quan về việc hoãn giải đấu lớn nhất châu Âu bởi người dân quá sợ hãi nỗi đau mất mát, đặc biệt cơn đau tháng 11-2015 khi Paris bị đánh bom đẫm máu vẫn còn ám ảnh.

Chính phủ Pháp đã huy động một lực lượng an ninh đông chưa từng có, bên cạnh việc ban bố nhiều đạo luật mới nhằm giữ gìn an toàn tối ưu cho hàng triệu tín đồ bóng đá. Những khu vực dành cho giới cổ động viên, các tụ điểm vui chơi,… đều bị siết chặt an ninh đến mức nghẹt thở. Một vài trận vòng bảng, hooligan ngang tàng quậy phá làm đau đầu chính quyền Pháp.

Thế rồi nước Pháp thông minh và tài trí đã vượt qua mọi trở ngại thường ngày để tạo ấn tượng đẹp cho một vòng chung kết Euro đầy màu sắc và niềm vui đến từ 24 đội bóng mạnh nhất châu Âu. Kẻ thắng, người thua với sự đồng hành của nước mắt và nụ cười ghi dấu những kỷ niệm không thể nào quên.

Sự dũng cảm của người Pháp với thảm họa khủng bố như một thông điệp đanh thép cho những phần tử cực đoan rằng họ luôn sẵn sàng vượt qua mọi thách thức để chiến thắng bằng hành động chính nghĩa.

Một tháng mùa hè nước Pháp với sự kiện Euro đã trôi qua đúng nghĩa là ngày hội bóng đá lớn của châu Âu nhưng được cả thế giới dõi theo.