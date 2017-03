Nhiều giải thưởng “lạ” ở mùa giải 2016

Đội Hà Nội T&T với ngôi vô địch sẽ nhận thưởng 3 tỉ đồng, Hải Phòng hạng nhì có 1,5 tỉ đồng và SHB Đà Nẵng nhận 750 triệu đồng.

Đáng chú ý là lần đầu tiên, VPF công bố 12 giải thưởng ở hạng mục “Đội hình tiêu biểu năm 2016” cùng với số tiền thưởng là 10 triệu đồng/cầu thủ, cụ thể: Thủ môn: Huỳnh Tuấn Linh (Than Quảng Ninh), Hậu vệ trái: Sầm Ngọc Đức (Hà Nội T&T), Hậu vệ phải: Trần Văn Vũ (Sanna Khánh Hòa), Trung vệ: Lê Văn Phú (Hải Phòng), Quế Ngọc Hải (SL Nghệ An), tiền vệ trái: Đinh Thanh Trung (QNK Quảng Nam), tiền vệ phải: Nghiêm Xuân Tú (Than Quảng Ninh), tiền vệ trung tâm: Omar (FLC Thanh Hóa), Văn Thắng (Hải Phòng), tiền đạo: Merlo (SHB Đà Nẵng), Uche (Sanna Khánh Hòa). Trong số này có sáu người là tuyển thủ quốc gia.



CLB Hà Nội T&T vô địch V-League 2016.

Tuy nhiên, ở hạng mục “Cầu thủ xuất sắc nhất CLB” (5 triệu đồng/cầu thủ) do chính CLB bầu chọn lại khác xa với danh sách xuất sắc của BTC. Chỉ có Omar, Đinh Thanh Trung, Merlo, Nghiêm Xuân Tú tiếp tục có tên vinh danh.

Lần đầu tiên, VPF cũng trao giải thưởng “BTC trận đấu tốt nhất” (dựa vào báo cáo của giám sát trận đấu) cùng với thống kê của bộ phận chuyên môn của BTC giải. Kết quả CLB Than Quảng Ninh giành được danh hiệu này cùng với 20 triệu đồng tiền thưởng. Bên cạnh đó, Than Quảng Ninh cũng đoạt luôn giải “CLB có mặt sân thi đấu tốt nhất" và 20 triệu đồng tiền thưởng.

Giải thưởng “CLB đào tạo trẻ tốt nhất” do bộ phận chuyên môn thống kê các CLB tham gia và đoạt thành tích cao tại giải trẻ do VFF tổ chức; số cầu thủ trẻ (U-21) của CLB thi đấu thường xuyên và có đóng góp vào thành tích của CLB lẫn các đội tuyển quốc gia thuộc về HA Gia Lai (20 triệu đồng ).



HLV Chu Đình Nghiêm xuất sắc nhất mùa 2016

Các giải cá nhân: HLV Chu Đình Nghiêm đoạt danh hiệu “HLV xuất sắc nhất” nhờ chức vô địch cùng Hà Nội T&T và phần thưởng 20 triệu đồng.



Tiền đạo Merlo của SHB Đà Nẵng sở hữu danh hiệu vua phá lưới với 24 bàn và đây là lần thứ tư anh đoạt giải này. Chân sút người Argentina đồng thời lấy luôn giải “Cầu thủ xuất sắc nhất” cùng tổng cộng 40 triệu đồng.

Tiền vệ Vũ Văn Thanh (HA Gia Lai) đoạt giải “Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất. Bàn thắng đẹp nhất giải thuộc về tiền vệ Thành Lương (Hà Nội T&T) ghi ở phút 87 trận gặp SHB Đà Nẵng tại vòng 8.



Than Quảng Ninh giành cú đúp giải thưởng "BTC trận đấu tốt nhất" và "CLB có mặt sân thi đấu tốt nhất"

Thanh Hóa đoạt giải “Hội CĐV hoạt động tốt nhất”. Điểm ấn tượng của CĐV Thanh Hóa chính là lực lượng hùng hậu và sự cổ vũ nhiệt tình trên sân khách, đặc biệt là các trận đấu trên sân Bình Dương, Thống Nhất..., mỗi trận đã có khoảng 10.000 CĐV.



Trọng tài Nguyễn Ngọc Châu giành còi vàng và cờ vàng thuộc về trợ lý trọng tài Nguyễn Trường Xuân.

Các danh hiệu cuối mùa giải này sẽ được VPF vinh danh tại chương trình Gala - Tổng kết các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia 2016 tại Nhà hát Bến Thành (TP.HCM) vào chiều 1-10.