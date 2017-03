Nhiều VĐV Nga bị cấm dự Olympic: Thế chân kiềng chỉ còn cuộc đua song mã

Nếu không bị trừng phạt thì đoàn thể thao Nga sẽ có 387 VĐV tranh tài tại Olympic Rio. Cũng may mắn là thể thao Nga giờ chót đã thoát án phạt của IOC cấm toàn bộ thể thao Nga dự Olympic do vấn nạn doping và các phòng thí nghiệm doping Nga do nhà nước can thiệp.



Judo, nơi Tổng thống Putin làm chủ tịch danh dự không dính tai tiếng doping.

Tuy nhiên, có quá nhiều VĐV giỏi bị trừng phạt cấm tham dự Olympic Rio khiến đoàn Nga khó có khả năng tranh chấp ngôi toàn đoàn cùng Trung Quốc và Mỹ vốn truyền thống luôn tranh giành ngôi toàn đoàn. Thế chân kiềng Nga - Mỹ - Trung Quốc nay chỉ còn cuộc đua “song mã” giữa Mỹ và Trung Quốc mà thôi.

Trong các môn và nhiều nội dung của điền kinh bị trừng phạt thì hầu như nhiều nhà vô địch và các hy vọng HCV của Nga đã bị gạt ra rất nhiều.

Ở điền kinh, Nga rất mạnh ở cự ly trung bình nữ và tiếp tức nữ. Tuy nhiên, điền kinh Nga bị cấm hoàn toàn. Bên cạnh đó huyền thoại nhảy sào nữ Elena Isinbayeva sẽ không thi đấu coi như mất đứt tấm HCV điền kinh nữa. Cùng với đó nhà vô địch thế giới Marathon Shobukhova cũng bị cấm do dính doping.

Tổ tiếp sức nữ - niềm hy vọng vàng cũng chẳng thể tranh tài tại Rio. Bên cạnh đó, bảy VĐV bơi lội bị cấm tham gia, trong đó có Yulia Efimova bốn lần vô địch thế giới cũng không thể góp mặt. Hai VĐV chơi các môn phối hợp nhiều lần vô địch thế giới cũng bị cấm.

Năm VĐV canoe nước rút, bao gồm cả nhà vô địch Olympic London Dyachenko cũng vắng mặt. Như vậy các môn mũi nhọn của Nga đã phải mất niềm hy vọng HCV quá nhiều rồi.

Riêng Judo cũng là môn mạnh của Nga, thường nhất toàn toàn tại các kỳ Olympic thì không dính tai tiếng doping. 11 VĐV Judo Nga sẽ tranh tài đầy đủ tại Rio. Và hầu như Judo Nga sẽ lại vô địch toàn đoàn môn võ này. Cũng cần nói thêm hiện nay Tổng thống V. Putin có đai đen môn này cũng là Chủ tịch danh dự của LĐ Judo Nga.

Môn bắn súng của Nga cũng thoát án phạt do chẳng ai dính đến tai tiếng doping, đây cũng là môn mạnh của Nga.

Có điều tính sơ qua các môn điền kinh, bơi lội, marathon, boxing của Nga đã bị trừng phạt cả liên đoàn và trừng phạt nhiều cá nhân, tính ra Nga mất trên chục tấm HCV. Với việc này thì đoàn Nga hầu như không còn cơ hội tranh ngôi nhất toàn đoàn cùng Mỹ và Trung Quốc.

Thế chân kiềng lâu nay thì tại Olympic Rio này chỉ còn là cuộc đua song mã ngôi toàn đoàn giữa Trung Quốc và Mỹ mà thôi.