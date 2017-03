Trẻ Galatasaray còn non lắm. Non trong thực thi chiến thuật, non cả cách chuyền bóng, thực thi đấu pháp lại không quyết liệt lắm thế nhưng U-23 Việt Nam lại chưa phải là một tập thể ăn ý.

Cách thể hiện của U-23 Việt Nam còn rời rạc. Rất dễ nhận ra những cầu thủ đá V- League đến từ V.Ninh Bình, SL Nghệ An, SHB Đà Nẵng chơi rất tốt. Những cầu thủ V-League chạy biên có những nỗ lực cá nhân rất nổi trội như Văn Quyết, Mạnh Dũng, Quang Hùng… Thế nhưng những cầu thủ trung tâm như Thanh Hào, Vũ Minh Tuấn còn non lắm, chưa làm tâm điểm cho lối chơi. Tuyến giữa hầu như không có thủ lĩnh. Cùng lúc đó là ở trên khi Mạc Hồng Quân ra sân trong đội hình xuất phát cũng quá nhạt nhòa. Những pha nỗ lực của Ngọc Đức, Quang Hùng từ cánh chuyền vào trung lộ như dọn cỗ nhưng Hồng Quân lại “bắn” lên trời. Trong gần 60 phút có mặt trên sân Hồng Quân quá mờ nhạt. Mờ nhạt kiểu nhát chân, không quyết liệt và ngại va chạm, kỹ thuật xử lý của một tiền đạo thiếu tinh tế. Tuy nhiên, khi Hà Minh Tuấn vào thay Hồng Quân thì U-23 Việt Nam mới bùng nổ. Bộ ba từng đình đám ở U-19 Việt Nam trước đây gồm Văn Quyết, Hà Minh Tuấn, Văn Thắng đã có những pha dàn xếp rất đẹp và hai bàn thắng đã được thực thi. Trong khi đó, những cầu thủ đến từ hạng nhất như Thanh Hào, Vũ Minh Tuấn, Thanh Hiền hầu như… gãy. Cái khó của HLV Hoàng Văn Phúc và kết nối làm sao cho giữa hai nhóm cầu thủ hạng nhất và V-League chơi ngang ngửa nhau. Nho còn xanh lắm! TẤN PHƯỚC