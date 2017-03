Nhờ Ibra, Messi sắp nhận siêu hợp đồng!

Cụ thể hơn, Barca phải trả lời được câu hỏi, là ở mùa bóng tới, phần còn lại của đội bóng sẽ xoay quanh Ibra, cầu thủ đắt giá nhất, hay vẫn tiếp tục là Messi, cầu thủ (từ trước tới giờ là) quan trọng nhất?

Có vài cách để trả lời câu hỏi này, nhưng cách dễ thực hiện và nhanh gọn nhất là thông qua những đồng euro. Muốn đưa cầu thủ nào lên một vị thế cao hơn tất cả, bạn chỉ việc trả cho anh ta một khoản tiền lương cao vượt trội so với phần còn lại. Theo cách này, có vẻ như Messi vẫn sẽ là cầu thủ số 1 ở Barca trong thời gian tới, vì trong khi tiền đạo người Argentina đang miệt mài tập luyện ở Mỹ, thì tại Barcelona, các lãnh đạo CLB đang rục rịch tăng lương cho anh, lần thứ 5 từ ngày anh ra mắt đội một.

Hiện tại, Messi vẫn là cầu thủ được trả lương cao nhất Barca, với 8,4 triệu euro mỗi năm, chưa kể những khoản tiền thưởng phát sinh do thành tích thi đấu. Trong khi đó, Ibra, dù trên lý thuyết nhận lương thấp hơn so với thời ở Inter (11 triệu euro mỗi năm so với 12 triệu), song thực tế lại có thu nhập lớn hơn, do thuế ở TBN chỉ bằng một nửa so với ở Italia. Trừ đi 2,64 triệu euro tiền thuế, con số tiền lương mà Ibra thực nhận cũng đã lên tới 8,36 triệu euro, nghĩa là cũng “xêm xêm” Messi. Ibra giỏi thật đấy, nhưng anh ta đã làm được gì cho Barca mà nghiễm nhiên trở thành kẻ hưởng lương cao nhất?

BLĐ đội bóng vừa đoạt cú ăn ba tất nhiên không bao giờ muốn để những thắc mắc kiểu ấy tồn tại lâu trong đội bóng. Trong khi ở Los Angeles, Guardiola đã có một cuộc nói chuyện riêng với “số 10” của mình để đảm bảo với anh rằng “Barca này sẽ vẫn là Barca-Messi”, thì ở đại bản doanh Nou Camp, các quan chức azulgrana cũng bắt đầu soạn thảo một siêu hợp đồng cho Messi. Theo đó, Messi sẽ được nhận tới 11 triệu euro mỗi năm để cùng với Ronaldo của Real Madrid thống trị danh sách những cầu thủ hưởng lương cao nhất thế giới. Ngoài ra, anh còn được nhận thêm 30% nữa nếu đáp ứng được các điều kiện về thành tích, danh hiệu… Phí giải phóng cho hợp đồng của Messi cũng sẽ được tăng từ 150 triệu euro lên 250 triệu, đảm bảo Perez hết dám biến anh thành một Figo thứ hai.

Có nhiều cầu thủ xin cạn cả nước bọt mà vẫn không được tăng lương, thậm chí còn bị xem là kẻ hám lợi và sau đó bị đẩy đi không thương tiếc, như Adebayor của Arsenal (giờ đã là người của Man City). Cũng có những người phải dùng đến “đòn gió”, đại loại là phát ra những thông tin theo kiểu đang có một đội bóng rất tham vọng quan tâm tới tôi, nếu anh muốn giữ tôi thì tăng lương đi. Tiêu biểu cho trường hợp này là Kaka thời còn ở Milan (dựa hơi Real Madrid) và mới đây là John Terry (nhờ Man City hỏi mua, lương anh mỗi tuần được tăng thêm 10.000 bảng). Rõ ràng, không phải ai cũng may mắn như Messi. Không làm gì, không nói gì, thế mà người ta vẫn cứ phải nâng lương cho tiền đạo người Argentina đều đều.

Messi đáng được hưởng như vậy vì cậu ta quá tài năng và đặc biệt.