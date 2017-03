Nhớ lời Tổng Thống

Guillermo Perez, HCB tại giải vô địch TG 2007, đã bước vào trận chiến cuối cùng nhà nhã hơn đối thủ 28 tuổi người Dominica Yulis Gabriel Mercedes, võ sỹ đã phải rất vả sau những trận đấu gặp đương kim vô địch Chu Mu-yen của Đài Loan trong trận Tứ kết và nhà vô địch thế giới Juan Antonio Ramos trong trận bán kết.

Hai võ sỹ Mỹ Latin đã kết thúc 3 hiệp với cùng tỉ số 1-1. Trọng tài đã phải bỏ phiếu để quyết định HCV thuộc về Perez sau khi cả hai thi đấu hiệp phụ mà đều không ghi thêm được điểm nào. Perez thừa nhận rằng đối thủ của mình rất mạnh, luôn tung ra những đòn tấn công mạnh mẽ và di chuyển rất nhanh.

Mặc dù hơi thất vọng, nhưng Mercedes cũng cảm thấy hạnh phúc bởi vì trận chung kết này là chuyện nội bộ của những người Mỹ Latin. Đối thủ của anh cũng thế, anh đã nói:” Tổng thống Mexico đã nói rằng tôi là niềm tự hào của đất nước. Cuối cùng giấc mơ cũng đã được hiện thực hoá”.

Rohullah Nikpai của Afghanistan đã đánh bại Ramos trong trận an ủi, đem lại tấm huy chương Thế Vận Hội đầu tiên cho đấy nước. Người cùng nhận HCĐ với anh là Chu của Trung Quốc sau khi chiến thắng trước Chutchawal Khawlaor của Thai Lan.

Rohullah Nikpai of Afghanistan beat Ramos in repechage, winning his country the first Olympic medal. Chu beat Chutchawal Khawlaor of Thailand to share the bronze with Nikpai.