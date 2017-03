Những cái thua đáng ngờ ở V-League

Trong bóng đá, đội nhà thua trên sân nhà rất bình thường nhưng cái cách thua của hai đội bóng trên rất đáng để đặt dấu hỏi.

Giám sát Đặng Quang Dương, người nhiều lần được chỉ định tháp tùng đội bóng Việt Nam đi dự giải quốc tế với tư cách cán bộ an ninh của đội, từng phân tích về những kiểu tự thua trong bóng đá cùng nhiều cấp độ. Ông nói buông để cho đối thủ thắng mà không thắng được thì có đội chuyển sang phương án hai là làm thiếu hụt lực lượng của mình. Làm thế mà vẫn chưa đúng kịch bản thì có khi họ lại chuyển sang cách tự mình sút thủng lưới nhà.

Nói về vấn đề này, HLV Lê Thụy Hải từng bổ sung: “Một đội bóng được kết luận là tiêu cực khi đội thua một cách bất thường. Bất thường đó là nhũng vòng đấu trước đó, đội chơi rất hay, các cá nhân chơi rất quyết liệt bỗng nhiên họ xìu hẳn rồi tự thua bằng những lỗi lầm ngớ ngẩn…”.

Nói K. Khánh Hòa tự thua ở vòng đấu vừa qua ai cũng nhắc đến chi tiết pha đốt đền của trung vệ Duy Quang ở phút 80 và 3 phút sau, lại cũng Duy Quang để mất bóng trong một tình huống hết sức ngớ ngẩn cho Đồng Đức Thắng của V. Hải Phòng ghi bàn ấn định tỉ số 2-0 cho đội khách. Đã thế, 10 phút trước bàn thua đầu tiên của K. Khánh Hòa, Công Quốc của chủ nhà phải rời sân do bị thẻ vàng thứ hai.

Cũng vòng 15, người Cao Lãnh ngậm quả đắng thẫn thờ rời sân do đội thất thủ 0-2 trước đội bóng đang gặp nhiều khó khăn: NaviBank Sài Gòn. Ban huấn luyện Đồng Tháp giải thích rằng do vắng “khẩu pháo hai nòng” Samson - Felix và do trọng tài nên đội thua khách trên sân nhà. Điều mà không ai làm thế với họ được trong suốt hai năm qua.

Cũng ở vòng 15, cách thua của Thanh Hóa trước Hà Nội ACB hay ĐT Long An thua SL Nghệ An đều là những trận cầu mãn nhãn. Người thua kẻ thắng đều thể hiện tinh thần thi đấu cao, rất quyết liệt.

Cũng là thua nhưng có những cái thua đáng để ngả mũ chào và cũng có những cái thua kiểu cứu bồ, bắt tay giúp nhau, làm nhớ đến giai đoạn bóng đá tình nghĩa.

Bóng đá chuyên nghiệp năm thứ 11 rồi nhưng người hâm mộ vẫn cứ nhiều phen khó chịu vì thứ bóng đá mà trước đó “trận đấu trên bàn” đã quyết định hết cả rồi.

