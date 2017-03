Những chiếc xe siêu kỳ quặc của làng bóng Anh

Chiếc Cadillac Escalade hầm hố của El-Hadji Diouf được mạ vàng toàn bộ phần ngoài

Nói về những chuyện không giống ai, chắc chẳng có cầu thủ nào ở Premier League có thể qua mặt được Mario Balotelli. Tiền đạo người Ý sở hữu chiếc Bentley Continental GT trị giá 160.000 bảng. Chiếc xe được sơn màu khá kỳ dị theo phong cách nhà binh.

Tuy vậy, chiếc xe này chỉ thực sự nổi tiếng sau khi một cổ động viên của Man.United bị bắt trong khi đang… tiểu tiện lên nó. Balotelli ngay lập tức bán chiếc xe cho đồng đội Urby Emanuel và anh này đã ngay lập tức đổi màu sơn.

El-Hadji Diouf không vướng phải quá nhiều scandal như Balotelli nhưng anh lại là chủ sở hữu một trong những chiếc xe gây tranh cãi nhiều bậc nhất trong lịch sử Premier League. Chiếc Cadillac Escalade hầm hố của anh được mạ vàng toàn bộ phần ngoài. Không khó hiểu khi chiếc xe “vàng chóe” này đi đến đâu là nhận được sự chú ý đến đó.

Theo Walcott đã từng đi giày hồng thi đấu. Stephen Ireland (Stoke City) cũng có một chiếc xe với nhiều chi tiết được sơn màu hồng. Sau khi sắm chiếc Range Rover, chẳng biết vì lý do gì mà tiền vệ này lại quyết định sơn màu sắc rất… nữ tính cho phần thân bánh xe và ghế ngồi. Stephen Ireland cũng đã từng “quậy tưng” chiếc Audi R8 của mình bằng cách vẽ hình Superman và thêm những chi tiết lòe loẹt lên thân xe màu trắng.

Chiếc Range Rover rất… nữ tính của Stephen Ireland.

Đa phần những chiếc xe gây sốc ở giải đấu hàng đầu nước Anh đều đắt đỏ, nhưng trường hợp ngoại lệ thuộc về Shay Given. Chiếc xe của thủ thành này chỉ có… 3 bánh, trông giống như một chiếc xe chở hàng bé nhỏ và cũ kỹ. Có lẽ anh yêu thích một trong những kiểu phương tiện phổ biến trước Thế chiến thứ hai chăng?!Chiếc Chrysler của Djribil Cisse thoạt nhìn thì không có gì quá đặc biệt. Thế nhưng, khi để ý kỹ người ta thấy hình con gái anh trên nắp ca pô. Có vẻ Cisse quá yêu con nhưng nghĩ cảnh để hình con gái trước đầu xe, hẳn là nhiều người sẽ thấy ngài ngại. Lý do là bởi bức hình sẽ rất dễ bị nhem nhuốc.Chiếc Mercedes-Benz SLR McLaren của William Gallas với giá 350.000 bảng và được mạ chrome bóng loáng. Bên cạnh vẻ ngoài gây chú ý, chiếc McLaren đắt giá vào thời điểm mà Gallas sở hữu (2009) là chiếc xe chạy nhanh nhất thế giới. Điều này có vẻ tương phản với chủ nhân của nó khi Gallas luôn nổi tiếng là người chậm chạm.Với Nile Ranger, cầu thủ của Blackpool, thì anh tậu một chiếc Range Rover rồi cố tình ghép thêm chữ “r” vào biển hiệu để “Range” chuyển thành “Ranger” - họ của anh. Chẳng biết việc “thay tên đổi họ” chiếc Range Rover có giúp mang lại may mắn cho chủ nhân hay không nhưng nó đã một lần gây tai nạn, tuy nhiên Nile Ranger không hề hấn gì cả.Trong thời gian làm công tác huấn luyện ở Portsmouth, Tony Adams trong một lần bực dọc đã buộc vài cầu thủ phải ra về trên chiếc xe 3 bánh chật hẹp của ông. Chẳng biết có phải vì muốn làm ông thầy nguôi cơn giận hay không mà nhóm cầu thủ này đã biến xe độc đáo của huyền thoại Arsenal này thành chiếc xe có… 5 bánh.