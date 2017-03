Những giám sát trời ơi

Nhiều mùa giải đi qua, dù được dư luận chia sẻ đến mấy, nhiều giám sát vẫn để lộ những khiếm khuyết chết người. Và vì thế các tờ báo thể thao chuyên ngành cũng đã từng có bài báo phê phán gay gắt một bộ phận những ông quan “ngồi mát ăn bát vàng” này. Theo dõi nhiều mùa giải, các phóng viên có thâm niên nhận thấy một quy luật: Các giám sát vốn là cựu cầu thủ hay được địa phương và bè bạn mời mọc nên ra sân trong hơi men và từ đó, hoặc là dễ bỏ sót những tình tiết có vấn đề, hoặc là sai lầm về nhận định để dẫn đến những sự cố đáng tiếc.

Nhưng không chỉ trên sân bóng đá mới có nỗi lo giám sát. Mặt trận bóng chuyền cũng thế. Tại cuộc họp báo mới đây, trước ngày diễn ra Cúp bóng chuyền Đạm Phú Mỹ 2010, một nhà báo kỳ cựu đã đề nghị ban tổ chức giải nên mời báo chí tham gia các cuộc bình chọn những danh hiệu phụ theo kiểu bầu chọn các danh hiệu mà thế giới vẫn làm. Ngoài ra, nên lưu ý khi phân công những giám sát tại các giải tổ chức ở những địa phương.

Mối quan tâm của báo giới là có cơ sở. Cách đây không lâu, một giải bóng chuyền diễn ra tại Tây Nguyên và vị giám sát do Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam cử làm nhiệm vụ đã tự ý loại bỏ danh hiệu cá nhân cho phụ công Ngọc Hoa (Bình Điền Long An) chỉ vì theo ông này, Hoa có tài song kém đức (!?). Ông giám sát ấy kết luận trong trạng thái say xỉn, lại còn lên tiếng: “Cầu thủ hay ra vào như Hoa thì làm sao có thể là VIP?” (!?). Tuy nhiên, ai cũng biết chính trong mùa giải năm ấy, phụ công Ngọc Hoa đã góp công lớn để giúp Bình Điền Long An hạ bệ nhà vô địch Bộ Tư lệnh thông tin, đồng thời tại SEA Games, chính phụ công này lấy ba giải riêng cho bóng chuyền Việt Nam và là “VIP” của làng bóng chuyền khu vực.

Có trận khán giả bất bình như thế, có trận trọng tài lãnh đủ “ngũ chảo công”, thế mà nhiều giám sát vẫn trận đấu tốt, không có gì. Ảnh: XUÂN HUY

Qua bóng chuyền cho thấy việc trọng dụng một giám sát vừa kém chuyên môn, lại thiếu nhân cách như thế đã dẫn đến những hệ lụy không đáng có trong đời sống thể thao nói chung.

Ở bóng đá thì tồn tại kiểu giám sát trên còn dày hơn, nhất là các vị này thường có ân oán và nợ nần với những đội bóng và với địa phương lại còn thuộc lòng câu: “Nhận xét gì, báo cáo gì cũng đừng làm khó cho ban tổ chức!”.

V-League 2010 đang tiến về đích trong những tâm trạng khác nhau. Sẽ có nhiều trận đấu được xem là nhạy cảm, nhiều quyết định rất cần được cân nhắc trước khi đưa ra. Vì thế, dư luận đang mong muốn VFF nên thận trọng hơn nữa trong việc dùng người. Nhắc thế bởi thời gian qua toàn là bút phê trận đấu tốt, trọng tài hoàn thành nhiệm vụ trong khi sự cố thì diễn ra rất nhiều và rất dày. Ở đây rõ ràng đã thiếu hẳn sự trung thực, lại còn vừa hài hước vừa lố bịch.

Mong lắm để thể thao nước nhà phát triển thay vì cứ trong cảnh “vũ như cẫn”.

AMA LÂM