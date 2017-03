Những ngày đầu của đoàn Việt Nam tại Olympic Rio de Janeiro

Theo lịch thi đấu của ban tổ chức, đấu kiếm cũng là môn tranh tài sớm nhất sau bóng đá. Ngoài Thành An thi đấu nội dung kiếm chém nam, đấu kiếm Việt Nam còn có thêm ba nữ kiếm thủ Nguyễn Thị Lê Dung (kiếm chém), Nguyễn Thị Lệ Hoa (kiếm ba cạnh), Đỗ Thị Anh (kiếm liễu) tham gia các nội dung thi.

Rạng sáng 2-8, lễ thượng cờ đã được tiến hành tại làng VĐV Olympic, chính thức đánh dấu sự có mặt của đoàn thể thao Việt Nam tại Rio 2016.





Đến Rio, Thạch Kim Tuấn bước ngay vào tập luyện hướng đến mục tiêu sáng cửa nhất của thể thao Việt Nam. Ảnh: CMQ

Trong tổng số 23 VĐV Việt Nam dự tranh các nội dung thi đấu tại Olympic, đã có 17 người gia nhập làng VĐV trong đó có những gương mặt đáng chú ý như kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên, các thành viên đội tuyển cử tạ nam gồm các lực sĩ Thạch Kim Tuấn, Trần Lê Quốc Toàn, Hoàng Tấn Tài tập huấn tại Mỹ và bay thẳng sang Brazil cùng nhập đoàn thể thao Việt Nam.

Ngay khi đặt chân đến Brazil, các VĐV bắt tay ngay vào việc tập luyện. Tại Olympic 2016, Ánh Viên tranh tài cự ly nhiều hy vọng nhất là 400 m hỗn hợp vào ngày 6-8. Một ngày sau Ánh Viên sẽ thi đấu cự ly 400 m tự do. Do hai cự ly 200 m hỗn hợp và 200 m tự do đều tranh tài cùng ngày 8-8 nên thầy trò HLV Đặng Anh Tuấn chỉ tập trung vào cự ly sở trường bơi 200 m hỗn hợp. Mục tiêu của Ánh Viên tại Olympic lần này là vượt qua thành tích của chính mình.

Sáng cửa huy chương nhất đoàn thể thao Việt Nam chính là lực sĩ cử tạ Thạch Kim Tuấn. Mấy ngày qua, thông tin Kim Tuấn tái phát chấn thương gối khiến dư luận lo lắng. HLV Huỳnh Hữu Chí khẳng định vết đau của Kim Tuấn nằm trong tầm kiểm soát của ban huấn luyện và thầy trò ông đến Brazil để đoạt huy chương.

Mấy ngày nữa, Thạch Kim Tuấn sẽ phải giảm trọng lượng cơ thể từ 57,4 kg xuống dưới mức 56 kg. Với mức tạ trong tập luyện đạt xấp xỉ 300 kg, Thạch Kim Tuấn được kỳ vọng sẽ nằm trong tốp VĐV tranh chấp huy chương hạng 56 kg nam tại Olympic 2016. Hai đối thủ chính cạnh tranh thành tích với Tuấn được ban huấn luyện xác định là ĐKVĐ Om Yun Chol (CHDCND Triều Tiên) và cựu vô địch Long Qing Quan (Trung Quốc). Bên cạnh đó, các lực sĩ Sinphet Kruaithong (Thái Lan), Arly Chontey (Kazakhstan), Nestor Colonia (Philippines) cũng sẽ là những đối thủ đáng gờm trong cuộc đua đến ngôi vô địch.

Trong nhận định của mình, trưởng đoàn Trần Đức Phấn cũng đánh giá cao khả năng giành huy chương của lực sĩ Vương Thị Huyền. Năm 2016, Huyền xuất sắc đoạt HCB thế giới và khả năng để Huyền tái lập thành tích tại Rio lần này là rất lớn.

Gương mặt sáng giá tiếp theo trong đoàn thể thao Việt Nam tại Olympic 2016 phải kể đến xạ thủ Hoàng Xuân Vinh. Bốn năm trước, tay súng quân đội về vị trí thứ tư nội dung 10 m súng ngắn nam. Để chuẩn bị cho đấu trường thế vận hội, Xuân Vinh và Trần Quốc Cường đã có những chuyến tập huấn và du đấu quốc tế để duy trì phong độ.