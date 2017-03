Những trận đấu nghi vấn của CLB Tiền Giang: Có dấu hiệu “bắt tay”?

HLV Nguyễn Kim Hằng: Lực yếu, làm sao đòi hỏi chiến thắng Về trận Tiền Giang thua Tây Ninh 0-3 mùa 2009, HLV trưởng CLB TPK.Tiền Giang lúc ấy, ông Nguyễn Kim Hằng, nói: “Thi đấu trên sân khách, ở trận đấu ấy Tiền Giang mất hai cầu thủ trụ cột do chấn thương nặng là thủ môn Thanh Hải (bị tét trán, phải may bảy mũi ở vòng hai trận gặp Cần Thơ) và trung vệ Benjamin. Lực yếu, làm sao đòi hỏi Tiền Giang phải có chiến thắng trên sân đối phương. * Sau trận thua mà lãnh đạo Tiền Giang cho rằng rất đáng ngờ này, ông có bị buộc phải làm giải trình? - Làm gì có chuyện chủ tịch CLB Hồ Thanh Sơn buộc tôi phải làm tường trình để lý giải về trận thua đậm này. Tuy nhiên, trước vòng 10 (gặp Quảng Nam ngày 2-5-2009), ông Sơn đã phát biểu trên một tờ báo về việc sẽ sa thải tôi sau vòng đấu này. Lý do ông Sơn đưa ra là tôi sử dụng quá nhiều cầu thủ ngoại tỉnh vào sân thi đấu để được nhận tiền thưởng. Là HLV trưởng, tôi có toàn quyền sắp xếp cầu thủ theo đúng với thỏa thuận trước khi ký hợp đồng dẫn dắt CLB Tiền Giang. * Và ông đã nộp đơn từ chức trước vòng 10 của mùa giải 2009? - Đúng. Uất ức vì những phát biểu của ông Sơn trên mặt báo, vài ngày trước trận gặp Quảng Nam, tôi nộp đơn từ chức vì bị tổn thương nghiêm trọng về mặt nghề nghiệp. Ngày ấy, dù được giám đốc và phó giám đốc Sở VH-TT&DL Tiền Giang động viên, khuyên nhủ nhưng tôi quyết ra đi. Tôi thật sự bực bội và cũng không hiểu rằng vì sao đến giờ trận thua Tây Ninh ở mùa trước lại được nhắc lại. SĨ HUYÊN thực hiện