Nistelrooy cứu Liverpool?

Real Madrid thông báo đúng thời điểm chuyển nhượng giữa mùa bóng và đây là tin vui cho Liverpool. Bởi HLV Bemitez đã có ý đưa Nistelrooy về sân Anfield trong tháng 1-2010 để tăng cường lực lượng cho cuộc lội dòng nước ngược nửa mùa còn lại.

Có Nistelrooy sẽ làm giảm bớt áp lực cho trung phong Torres lâu nay phải chịu gánh nặng ghi bàn trong tình hình anh vẫn chưa khỏi hẳn chấn thương.

Nistelrooy từng là vua phá lưới của đội Hà Lan, từng ghi 33 bàn trong 66 trận và cả ở MU trong năm năm tại đây 2001-2006 đá tổng cộng 150 trận, ghi đến 95 bàn. Tuy nhiên, sau một mùa đầu ở Real tương đối thành công, anh bị chấn thương gối trầm trọng, buộc nghỉ đá cả năm. Đến giữa mùa này Nistelrooy mới bình phục thì bị mất chỗ trong đội hình chính của tân HLV Pellegrini khi xếp sau cả Raul, Benzema lẫn Higuain. Tính ra anh mới chỉ được chơi một trận La Liga, ghi vỏn vẹn một bàn!

Nistelrooy có thể sẽ về Anfield giúp Liverpool hồi sinh. Ảnh: AFP

Vì thế Nistelrooy không còn con đường nào khác là phải ra đi đến chỗ được ra sân đều đặn thì mới mong được gọi vào đội Hà Lan dự World Cup 2010.

Trong phi vụ đưa Nistelrooy về sân Anfield chỉ còn vấn đề lấn cấn là do tình hình tài chính hạn hẹp mà Liverpool chỉ muốn mượn Nistelrooy sáu tháng để chơi hết mùa bóng này và chỉ trả tiền mượn trọn gói (còn tiền lương 210.000 USD/tuần vẫn do Real chi). Với cách tính này, Liverpool sẽ khó có Nistelrooy vì phía Real muốn mua đứt bán đoạn. Đấy là lý do ông Benitez vì quá cần Nistelrooy nên phải tìm cách xoay tiền với hy vọng bán được số cầu thủ không phù hợp với Liverpool nữa như Babel, Dossena, Voronin…

Nếu dàn xếp vụ Nistelrooy ổn thỏa, ông Benitez có thể dấn thêm một bước nữa là mượn tiếp tiền vệ Van der Vaart 26 tuổi, cũng đã bị thất sủng ở Real đem về hợp cùng Kuyt làm thành một bộ tam phong “Hà Lan bay”!

Biết đâu canh bạc Tây Ban Nha ở Liverpool giờ sẽ chuyển qua canh bạc Hà Lan vực Liverpool dậy.

Bolton tìm thầy ngồi vào ghế HLV trưởng Bolton đã sa thải Gary Megson và đây là HLV thứ ba bị sa thải ở Premiership. Trong số các ứng viên được chọn vào chiếc ghế khuyết ấy, cựu HLV đội tuyển Thái Lan Peter Reid được chú ý. Kể từ sau khi chia tay bóng đá Thái Lan, Reid đã là thành viên trong ban huấn luyện Stoke City. Tuy nhiên, cho tới thời điểm này, Stoke cũng tỏ ra chẳng mặn mà mấy với việc giữ chân HLV này. Trong quá khứ, Bolton chính là CLB đầu tiên mà Reid dẫn dắt. Hiện ông vẫn đang có nhà ở Bolton và được rất nhiều CĐV nơi đây yêu mến. Kế đến là cựu tiền đạo đội tuyển Anh Alan Shearer và HLV Gary Speed cũng được nhắm đến. Được biết Bolton đã có ý định mời Shearer về làm HLV trưởng và Speed là trợ lý số một để cặp này giúp Bolton làm lại.

HUY KHANH