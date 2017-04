Nỗi ám ảnh của HLV Minh Phương

Minh Phương, Tài Em có cùng nhìn về một hướng? Sau sự cố sân Thống Nhất, khi án kỷ luật ban hành thì đội Long An như rắn mất đầu (vừa mất Chủ tịch CLB Võ Thành Nhiệm và mất cả HLV kỳ cựu Ngô Quang Sang). Vận mệnh đội bóng lúc đó có lúc được trao cho anh em Tài Em - Phan Văn Giàu nhưng chỉ 1-2 ngày sau thì Minh Phương lại được lãnh đạo đội bóng mời về. Minh Phương là một cầu thủ có công với bóng đá Long An nhưng lại không phải là thần tượng của đội bóng này như Tài Em (vốn được xem là người con của bóng đá Long An dù có lúc rời ĐT Long An đầu quân cho NaviBank Sài Gòn). Hồi đó cuộc ra đi của Minh Phương và Tài Em cũng khác nhau và sau đó trở về thì chỉ có Tài Em. Sống lâu ở Long An, Tài Em cũng nằm trong cơ cấu tiếp quản đội bóng này khi anh đã được đầu tư từ xa như những lớp đào tạo HLV cùng ông anh Phan Văn Giàu. Việc Minh Phương ngồi vào ghế nóng cũng có lúc được xem là bất ngờ và bản thân Minh Phương cũng chưa có sự chuẩn bị cần thiết. Hiểu về cầu thủ Long An và có tiếng nói với đội bóng này thì Minh Phương cũng không bằng Tài Em. Thế nên nếu cả Minh Phương và Tài Em đều vì cái chung của đội Long An và kêu gọi toàn đội hết lòng cho màu cờ sắc áo thì đội bóng này sẽ có sự cải thiện đáng kể. NG.HUY