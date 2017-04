Phó Giám đốc Sở TDTT tỉnh Bình Định Đinh Khắc Diện: Chúng tôi không hứa gì cả... Phó Giám đốc Sở TDTT tỉnh Bình Định Đinh Khắc Diện hôm qua đã trao đổi với chúng tôi quanh cuộc “nội chiến” bóng đá Bình Định. . Nên hiểu cái quyết định điều động công tác ông Dương Ngọc Hùng ấy như thế nào, thưa ông? + Tôi chủ trì cuộc họp này do anh Minh (Giám đốc Sở TDTT Lê Văn Minh) bận công tác nước ngoài. Đây không phải là cho ông Hùng nghỉ, mà chỉ là phân công lại nhiệm vụ thôi. Do thấy tình hình đội bóng căng quá, cầu thủ xin đi nhiều trong khi ông Hùng có vẻ chán chường và lơ là nhiệm vụ nên chúng tôi phải điều chuyển. . Nhưng ông Hùng có nói việc cầu thủ đi theo đúng hợp đồng bóng đá chuyên nghiệp và ông ấy không thể quản nổi tư tưởng cầu thủ... + Chúng tôi biết thế. Nhưng ông Hùng phải nắm bắt tâm tư cầu thủ của mình chứ! Làm HLV mà không sâu sát thế nên buộc chúng tôi phải báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh. Anh Hà (Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Vũ Hoàng Hà - PV) có nói nếu ông Hùng không còn nhiệt tình nữa thì thôi, chọn người khác làm cho đội tốt hơn. Dạo này thấy ông ấy hơi uể oải, chắc là có tính toán việc riêng gì đấy... . Việc học trò ruột ông Hùng là thủ môn Minh Quang rời Bình Định có phải là tín hiệu của ông Hùng dẫn đến hiệu ứng “chảy máu” cầu thủ? + Cái này tôi không đề cập đến... . Tại sao đến mùa này mới có hiện tượng cầu thủ Bình Định ra đi hàng loạt trong khi ngân sách của đội không đến nỗi? + Thì đấy, tôi muốn nói đến đạo đức cầu thủ trong thời buổi này. Họ thiếu tinh thần màu cờ sắc áo quá. Mà khi tình yêu quê hương đã không còn thì giữ làm gì nữa. Mùa vừa rồi chúng tôi tiêu tốn gần 15 tỷ đồng, mùa tới là 16 tỷ đồng chứ ít đâu. Chúng tôi khổ tâm lắm, cứ mỗi năm tốn ba tỷ đồng đào tạo VĐV, đến khi trưởng thành là mất biết bao nhiêu tiền. Trong khi đó, các đội bóng không bỏ tiền, không đào tạo nổi cầu thủ thì tìm cách “bắt” quân mình... . Nhưng việc cầu thủ Bình Định lần lượt ra đi một phần do cấp trên hứa cho nhiều lần mà chưa thực hiện? + Chúng tôi không hứa gì cả. Nhiệm vụ cầu thủ là cứ chơi tốt đi đã. Như thủ môn Minh Quang đấy, tỉnh cho đất làm nhà, lương tháng trừ ăn uống rồi cũng còn 15-20 triệu đồng, vợ không có việc đã được xin vào làm ngân hàng hẳn hoi, còn gì nữa? Mặt bằng chế độ cầu thủ ở đây cũng đâu phải thấp, lương tháng toàn 12-14 triệu đồng. . Xin cảm ơn ông! GIA HUY thực hiện