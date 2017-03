Nỗi đau của bầu Thắng

Không còn trực tiếp quản lý đội bóng nhưng bầu Thắng vẫn tâm huyết với các cầu thủ như những đứa con trong gia đình.

Nhớ những ngày còn lăn lộn với ĐT Long An suốt hơn 10 năm, bầu Thắng ăn bóng đá, ngủ bóng đá cùng cầu thủ và sẵn sàng ngồi bệt xuống sân cỏ tâm sự hàng giờ với họ. Ông luôn dặn dò cầu thủ mỗi lần ra sân phải đá hay, đá đẹp cho dân thương, bởi người dân còn nhiều cực khổ lắm. Họ mua chiếc vé vào sân xem ĐT Long An đá bóng có khi phải tốn tiền bằng cả buổi làm việc. Cho nên ông thường răn dạy cầu thủ đá không hết mình là tiêu cực, là lừa dối, là xem thường khán giả - những người đang bỏ tiền ra nuôi sống mình…

Thế rồi ở vòng đấu 21 trên sân Chi Lăng, chắc hẳn bầu Thắng rất đau lòng khi nghe kể về việc cầu thủ ĐT Long An đá như mất hồn để thua SHB Đà Nẵng tỉ số kỷ lục 3-7. Một trận đấu mà khán giả Đà Nẵng đến xem trực tiếp đã khẳng định có nhiều sự đáng ngờ, dù rằng lãnh đạo đội ĐT Long An nói cú ngã ngựa nặng nề đơn thuần do chuyên môn.

Bầu Thắng làm chủ tịch VPF nhưng vẫn quan tâm đến đội bóng ông từng cưu mang: ĐT Long An. Ảnh: XUÂN HUY

Tất nhiên ban tổ chức giải không để ý nhiều đến trận đấu này, khi cả hai đội đều ở thế an toàn nên khó có chuyện nhường điểm. Thế nhưng người trong cuộc cũng khó lý giải đầy đủ tại sao cầu thủ ĐT Long An lại chơi thiếu tích cực để phải nhận một cái thua đau.

Đau hơn nữa chắc hẳn phải là bầu Thắng bởi ông chưa bao giờ thỏa hiệp với bất cứ biểu hiện tiêu cực nào của cầu thủ và với tư cách chủ tịch VPF, ông sẽ khó ăn khó nói khi gặp trường hợp tương tự rơi vào các đội bóng khác.

Tin từ nội bộ ĐT Long An cho rằng cầu thủ suốt bảy trận (sáu thắng, một hòa) chưa nhận được tiền thưởng nên đá yếu bóng vía theo kiểu tự thua để “nhắc nhở” lãnh đạo đội. Việc CLB nợ thưởng là có thật nhưng nếu chỉ vì tiền chậm chi trả mà cầu thủ có thái độ và hành vi không đẹp thì thật nguy hiểm.

Chiều nay (22-8), ĐT Long An lại gặp trận cầu khó tiếp Cần Thơ đang rất đói điểm tìm đường trụ hạng. Chủ tịch CLB Võ Thành Nhiệm gặp gỡ toàn đội không truy cứu lại trận cầu đã qua nhưng vẫn cảnh báo cầu thủ nào làm bậy thì chắc chắn sẽ không tha thứ. Ông hứa hẹn ĐT Long An chiều nay không chơi theo kiểu tình nghĩa hay ân oán gì cả. Lời hứa của ông Nhiệm như một sự an ủi cho nỗi đau của bầu Thắng không bao giờ để đội bóng trở thành kẻ phản bội trong mắt người hâm mộ.