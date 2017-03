Nỗi lo của Hội đồng Trọng tài

Hai ngày sau sự cố trên sân Vinh, Hội đồng Trọng tài đã mổ băng và xác định trọng tài Võ Minh Trí sai trong tình huống cho HA Gia Lai hưởng quả 11 m ở phút 90+2. Với lỗi này còi vàng Võ Minh Trí vừa bị treo còi lại vừa bị loại ra khỏi cuộc đua đến danh hiệu còi vàng 2011.

Võ Minh Trí là trọng tài nằm trong nhóm “Thế hệ vàng” của FIFA và là một trong những trọng tài hay được AFC “chọn mặt gửi vàng” tại những giải đấu lớn. Với dân trong nghề, Võ Minh Trí dù không được lòng nhiều anh em vì tính ít cởi mở nhưng luôn được đánh giá là một trong những trọng tài giỏi và hiếm của bóng đá Việt Nam hiện nay. Thế nhưng với lỗi lầm trong trận SL Nghệ An - HA Gia Lai thì chính những nhà sư phạm có trách nhiệm trong công tác giảng dạy trọng tài cũng phải lấy đấy làm bài học lớn gắn với thực trạng khó của bóng đá Việt Nam. Tình huống ấy khác hẳn với tai nạn của trọng tài Ngô Quốc Hưng cho SL Nghệ An hưởng quả 11 m trận gặp Thanh Hóa (trọng tài Hưng bị che khuất tầm nhìn nhưng phán đoán tình huống từ động tác phá bóng và vung tay của trung vệ Thanh Hóa nên quyết sai). Với trọng tài Võ Minh Trí thì cũng là phán đoán nhưng phần phán đoán này bị “nhiễu” từ cái tay chơi bóng có chủ ý của Huy Hoàng. Chỉ có điều là cái tay đấy chưa chạm bóng nhưng còi thì vẫn cất lên. Trong tình huống trên, chính khán giả Nghệ An cũng có cái nhìn như trọng tài Võ Minh Trí. Bằng chứng là trên khán đài đã có tiếng hét: “Huy Hoàng bán độ! Huy Hoàng bán độ!”. Không ai phản ứng trọng tài Trí kể cả ban huấn luyện đội SL Nghệ An cho đến khi Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An phát chậm lại đoạn băng Huy Hoàng dùng tay chơi bóng (nhưng chưa trúng) thì trọng tài Trí mới bị “phản pháo”. Và cũng đến lúc đấy thì người xem mới thấy Huy Hoàng “đập đầu” kêu oan (!?).

Trọng tài Trí gặp nạn từ cái tay cố tình chơi bóng của Huy Hoàng. Ảnh: XUÂN HUY

Với chức năng của Hội đồng Trọng tài thì họ chỉ có một nhiệm vụ soi tình huống, soi lỗi của đội ngũ trọng tài do mình quản lý. Còn việc Huy Hoàng cố tình chơi bóng bằng tay trong vùng cấm nhưng bất thành lại là chuyện khác, chuyện của bộ phận phòng chống tiêu cực trong bóng đá dù bộ phận này rất ít làm việc kiểu phải soi như người ta thường soi trọng tài.

“Vụ án” Võ Minh Trí rõ ràng là lỗi của trọng tài Trí. Lỗi do góc độ quan sát không đúng hoặc do nhận định sai từ một tình huống dùng tay chơi bóng thật nhưng chưa trúng bóng thì chưa thể cấu thành lỗi. Và lỗi của ông Trí khi được thổi bùng lên thì phần nghi ngờ tiêu cực trong hành vi dùng tay chơi bóng của Huy Hoàng đã chìm vào quên lãng. Ở đây tình huống “bớ người ta ông Trí giết đội bóng tôi” đã át đi tình huống “tại sao Huy Hoàng lại với tay chơi bóng?”.

Phần nổi của ông Trí là phần tai nạn của ông vua sân cỏ còn phần chìm của nghi án cái tay cố tình chơi bóng lại có thể sẽ còn tiếp diễn với nhiều sự cố “tự sát” khác như bao sự cố đã xảy ra trên sân Vinh.

Nỗi lo của Hội đồng Trọng tài Việt Nam không phải là việc trảm một biểu tượng còi vàng mà là hành vi tiêu cực của các cầu thủ, các đội bóng ngày càng tinh vi.

Chính một thành viên của Hội đồng Trọng tài từng than thở rằng: “Bắn” một trọng tài thì rất dễ nhưng “bắn” một đội bóng, một địa phương thì cực khó. Đấy là lý do Hội đồng Trọng tài thường xuyên dạy trọng tài là “ra sân chỉ có mình mới bảo vệ được mình”.

NGUYỄN NGUYÊN