Nỗi lo của Hữu Thắng ngày càng dày hơn

Đấy cũng là hai đội bóng đang sở hữu nhiều chân sút mà HLV đội tuyển quốc gia Nguyễn Hữu Thắng đang theo dõi và chờ đợi những nhân tố mới. Thế nhưng 90 phút với hơn chục cơ hội thế mà những đôi chân dù rất nỗ lực vẫn thật vô duyên với các tình huống kể cả sút vào khó hơn sút ra.

Cũng trận cầu trên, một năm trước nhiều người nghi ngờ cho là hai đội chơi thứ bóng đá tình cảm để cứu nhau, còn hôm qua thì quyết liệt có thừa. Một phần cũng vì dư luận soi quá, một phần vì sự cảnh giác của lãnh đạo hai đội làm cầu thủ “căng” và những người bạn ở đội tuyển với nhau rất thân nhau vẫn cứ gay gắt và đá đau nhau. Điển hình là chiếc thẻ đỏ của Quế Ngọc Hải ở phút bù giờ.





Hai đội trẻ nhất có nhiều cầu thủ ưu tú nhất nhưng lại cứ vô duyên với bàn thắng làm nỗi lo HLV Hữu Thắng càng dày thêm. Ảnh: XUÂN HUY

Nỗi lo của HLV Hữu Thắng về những chân sút trẻ làm mới đội tuyển đúng là ngày một nặng nề và dày hơn thật. Cũng từ nỗi lo này, cây bút kỳ cựu Nguyễn Lưu đã có một nhận định thật xác đáng mà ông đã chia sẻ trên mạng xã hội với cái tựa là “Chán quá!”. Ông Lưu đã chia sẻ: Tôi đã cố gắng xem V-League chiều 24-4 cho khuây khỏa. Thế rồi tự hỏi rằng không lẽ “trình” của bóng đá Việt Nam là như thế. Khi hàng tá cơ hội bị cầu thủ SL Nghệ An và HA Gia Lai bỏ qua một cách không thể vô duyên hơn. Vậy mà chúng ta cứ hay so đọ với Thái Lan hay với Malaysia... Và thế là tôi chỉ có đủ can đảm để xem đến hết phút 74 mà thôi…

Cuộc tìm kiếm con người và mong có những đột biến của HLV Hữu Thắng thật khó khăn.

Hoàn toàn thông cảm với nỗi khó của HLV này.