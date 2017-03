Nội thịnh, ngoại suy

Tiếng là một giải quốc tế, song khách mời lại toàn những đối thủ chưa xứng tầm, vì đẳng cấp và vì thiếu lực lượng. Vì thế, sự hấp dẫn đã kém hẳn so với mọi giải bóng chuyền từng tổ chức ở Việt Nam.

Ngoại binh hạng hai

Giải có bốn khách mời, trong đó hai CLB đến từ Thái Lan đều là những đội bóng học sinh. Duy một CLB Nakhorn Ratchasima có mời thêm một cựu binh có tên tuổi là lão tướng Piyamas (9), còn đội Sri Lanka lâu nay chỉ ngang cơ với các đội hạng hai của Việt Nam. Duy nhất CLB NamKai của Trung Quốc lại vắng mặt bốn tay đánh chủ chốt, cho nên các CLB quốc nội tha hồ tung hoành. Đã thế, đội khách NamKai còn “nổi khùng” vì cho rằng bị ép đến thua trận và “quên” luôn chào khán giả!

Tiếp xúc nhiều khán giả Dăk Lăk hạnh phúc vì giải về vùng cao nhưng vẫn tiếc nuối vì một sân chơi quốc tế đã bị biến thành chỗ của các CLB trong nước tỉ thí.

Tổ chức quá kém

Ban tổ chức địa phương (Dăk Lăk) đã rất cố gắng lo mọi việc cho giải bóng chuyền quốc tế lần đầu tổ chức. Tuy vậy, sân chơi lại thiếu chiếc thảm bóng chuyền cho đủ quy cách và điều này một mặt hạn chế khả năng cơ động của cầu thủ, mặt khác tiềm ẩn nguy cơ chấn thương. Ai cũng biết những cầu thủ chấn thương vì sân bãi như Yến, Minh, Huệ, Diệp (BTLTT), Huệ, Minh (Thái Bình), Hương (Quảng Ninh)... vì thế đây là hạn chế rất đáng tiếc của giải này.

Không có thảm đấu, BTC cũng quên luôn một yếu tố tối quan trọng là hệ thống vi tính thống kê chuyên môn để giúp họ tìm ra những thông số kỹ thuật qua các trận đấu. Chính vì thế, khi kết thúc giải, người ta đã trao giải riêng một cách lơ mơ, nhiều sai lạc đến ấu trĩ. Được biết, ở các giải bóng chuyền do VTV tổ chức thường đã trở thành bài bản và không để lại một tì vết nào. Tuy nhiên, giải này không có sự vào cuộc của những người biết việc, vì thế các sai sót ấu trĩ là có thể giải thích được.

Nỗi đau Bình Điền - Long An

Trước trận chung kết, ứng viên cho chiếc cúp vô địch là Bình Điền - Long An và P. Thái Bình. Hai đội bóng này đã lần lượt vượt qua vòng loại, sau đó tại hai trận bán kết, chủ nhà Long An đã thắng Ngân hàng Công thương 3-1, P.Thái Bình thắng BTLTT 3-1 để cùng vào chung kết.

Năm nay, Long An mạnh hơn mùa trước, bởi ngoài dàn cầu thủ cũ vốn mạnh mẽ, nay thêm ngoại binh Khanan Narumon là cầu thủ ghi điểm nhiều thứ hai của tuyển Thái Lan tại SEA Games 24. Trong khi đó, P.Thái Bình đã vắng Pleumjit (5) - tay đánh số một của Thái và lại chỉ thêm mũi tấn công Sisuma vốn chỉ là cầu thủ xuất sắc của giải sinh viên. Do đó, về “hỏa lực” thì Bình Điền - Long An nhỉnh hơn. Phía P.TB lại vắng tay chuyền hai Thanh Thúy (bận làm mẹ) và phải sử dụng lão tướng Thu Phương thiệt thòi về chiều cao, dù Bùi Thị Huệ bắt đầu lấy lại phong độ... Vì thế, ưu thế có phần nghiêng về chủ nhà. Tuy nhiên, khi vào trận đấu sinh tử, ưu thế kia đã biến mất và dàn cầu thủ vùng quê hương năm tấn bốc lên. Bùi Thị Huệ, Sisuma và Lê Thị Mười, Nguyễn Thị Minh đã làm lu mờ những Ngọc Hoa, Diệu Châu và nếu không có sự xuất sắc của Ngọc Hoa, đội khách khó mà mất hai ván trong trận chung kết này.

Thua trận, bị mang tiếng về yếu kém của trọng tài và giải thưởng thiếu thuyết phục, nỗi đau trên khó có thể tiêu hóa được.