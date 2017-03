Nụ cười Bá Kỳ và tấm lòng của những người tử tế

Tình yêu bóng đá mãnh liệt của những người tử tế đã kết nối trái tim và sẻ chia tình thương yêu đến với CĐV Bá Kỳ thực hiện giấc mơ cứ ngỡ chỉ có trong cổ tích. Các fans bóng đá của SL Nghệ An vẽ nên một hình ảnh đẹp: “Trên khán đài sân Thống Nhất, hàng ngàn CĐV SL Nghệ An ngoài những tiếng hô vang như thường lệ “Sông Lam, Sông Lam”. Lần này fan xứ Nghệ sẽ đồng thanh hô to “Bá Kỳ, Bá Kỳ”. Hình ảnh Bá Kỳ lúc này đại diện cho bóng đá đẹp, đại diện cho fan hâm mộ hết mình vì SL Nghệ An”.



Lãnh đội và cầu thủ SL Nghệ An tình cảm bên chàng CĐV đặc biệt Nguyễn Bá Kỳ. Ảnh: SLFC

Nụ cười của Bá Kỳ thật tươi và hạnh phúc bên cạnh những tấm lòng vàng đã chạm đến trái tim của người yêu bóng đá.



Nguyễn Bá Kỳ bị mắc bệnh viêm đa khớp năm lên 6 tuổi. Đôi chân teo tóp dần khiến anh không thể đi lại. Bệnh tình anh ngày một nặng dần. Bá Kỳ nằm liệt một chỗ.

Sức khỏe của Ba Kỳ suy giảm nhưng tình yêu bóng đá của anh chưa giảm bao giờ. Chàng trai 29 tuổi cứ mỗi cuối tuần lại nhờ người thân đẩy băng-ca vào sân nằm xem bóng đá.



Bá Kỳ phải nằm trên chiếc xe đẩy vì bại liệt....



... Nhưng anh không bỏ trận đấu nào của SL Nghệ An trên sân Vinh suốt nhiều năm qua.

Khán giả trên sân Vinh đã quá quen thuộc với hình ảnh của CĐV đặc biệt này ở cửa số 6 chăm chú theo dõi từng đường bóng của cầu thủ rồi nở nụ cười hiền lành thay cho những tiếng cổ vũ hoặc cái vẫy tay chúc mừng như bao người khác.



Rất nhiều lần lãnh đội và cầu thủ SL Nghệ An biết về hoàn cảnh ngặt nghèo của Bá Kỳ nhưng chưa ai nghe anh kể về một giấc mơ thầm kín của mình. Một lần, HLV Nguyễn Đức Thắng vô tình biết ước nguyện cuộc đời của Bá Kỳ là đưa vợ vào Sài Gòn xem đội bóng quê hương thi đấu. Anh đã lặng lẽ giúp đỡ vợ chồng đứa em trai lộ phí lên đường.

Sau trận đấu của đội nhà vào chiều 26-2, Bá Kỳ mừng rơi nước mắt khi HLV Đức Thắng trao cho anh 10 triệu đồng để cùng vợ đặt chân vào Sài Gòn. Đây cũng là chuyến du lịch đầu tiên của đôi vợ chồng trẻ.





Thủ môn Nguyên Mạnh bên chàng CĐV đặc biệt của đội nhà.

Không thể đi máy bay, vợ chồng Bá Kỳ đã lên xe khách vượt hơn 1.400 cây số từ Nghi Lộc (Nghệ An) tiếp lửa cho đội SL Nghệ An. Anh chọn ngày đi mùng 8-3, như một món quà tặng chị Nga - vợ anh suốt bao năm qua luôn một lòng chung thủy bên người chồng tật nguyền có một tình yêu bóng đá lạ kỳ.



Câu chuyện cảm động của anh Bá Kỳ và chị Nga làm tan chảy trái tim của cư dân mạng. Chị Huỳnh Trang Nhi cứ nằng nặc hỗ trợ vợ chồng Bá Kỳ về khách sạn của mình ăn ở miễn phí.

Chiều 10-3, Trang Nhi cùng Nga đẩy chiếc giường nằm của Bá Kỳ đi dạo chơi Công viên Lê Thị Riêng. Chị doanh nhân trẻ cứ cảm động trầm trồ về tình yêu của họ dành cho nhau và một tình yêu bóng đá của đôi vợ chồng trẻ sao mà đẹp thế!



Chị Huỳnh Trang Nhi cũng là đại sứ "Fans SL Nghệ An" cứ nằng nặc đón vợ chồng Bá Kỳ về khách sạn riêng của mình ăn ở miễn phí.



Chị Nhi đã mua vé trận đấu Sài Gòn - SL Nghệ An cho vợ chồng bá Kỳ đến sân Thống Nhất chiều 12-3.

Ông Nguyễn Giang Đông - Chủ tịch CLB Sài Gòn đã gọi điện thoại cho Hội CĐV SL Nghệ An chỉ để tâm sự rằng ông rất xúc động trước tình yêu của Bá Kỳ với bóng đá. Ông nói mình sẽ cố gắng nài nỉ giám sát trận đấu, để Bá Kỳ được xuống dưới sân nằm xem trận đấu. Nếu vì quy định của Ban tổ chức sân không cho phép, ông Đông hứa sẽ làm một tấm bạt che nắng cho Bá Kỳ ngay trên khán đài D - chỗ ngồi của Hội CĐV SL Nghệ An.



Phía đội Sài Gòn bật mí sẽ cho người bế Bá Kỳ vào sân bằng cửa riêng. Giúp anh xuống sân tặng hoa cho cầu thủ SL Nghệ An trước trận đấu. Có một xe cứu thương riêng cho Bá Kỳ đề phòng sự cố.

Có những tấm lòng và nghĩa cử dành cho một tình yêu bóng đá thật đẹp!