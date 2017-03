“Nữ hoàng tốc độ” thú nhận chơi doping

Trong lá thư Jones gửi cho gia đình và bạn bè mới đây, cô công nhận mình đã dùng doping từ loại thuốc tăng lực do phòng thí nghiệm BALCO ở Mỹ điều chế (cơ sở này đã bị FBI điều tra, đưa ra tòa lãnh án) do cựu HLV Trevor Graham đưa cho trong thời gian từ 1999 đến 2002. Lá thư trên đã được nhật báo Washington Post trưng ra và xem đấy như là bằng chứng buộc tội (!?).

Thật ra từ sau Olympic Sydney đã có nhiều mối nghi ngờ chuyện Jones chơi doping rồi, nhất là sau hai sự kiện doping xảy ra liên tiếp trong đời tư của cô khi người chồng đầu tiên - J. Hunter, cựu VĐQG đẩy tạ và người chồng sau – Montgomery, cựu kỷ lục gia chạy 100 m đều dính doping và bị cấm thi đấu. Vì thế nhiều lần Jones bị gọi ra tòa thẩm vấn, song cuối cùng đều được trắng án do không tìm được bằng chứng rõ ràng. Mãi đến năm rồi cô mới bị kiểm tra nước tiểu dương tính, song sau đó qua lần thử mẫu B thì lại âm tính. Tuy nhiên trong tháng này, cô phải tiếp tục ra tòa ở New York về các vụ việc liên quan nên có thể do áp lực tâm lý quá nặng cô đã phải tự mình “sám hối” tất cả tội tình với người thân, trong đó cô cho biết trước tòa lần này cô sẽ nhận tội.