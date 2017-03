'Nữ hoàng tốc độ' từng mơ làm cảnh sát

Nụ cười rạng rỡ của Vũ Thị Hương khi chiến thắngở SEA Games diễn ra tại Myanmar cuối năm 2013. Ảnh: Đức Đồng.

Còn 6 tháng nữa Đại hội thể thao châu Á Asiad 17 sẽ diễn ra tại Incheon, Hàn Quốc. Đây có thể xem là giải đấu cấp châu lục cuối cùng Vũ Thị Hương có thể tham dự, với mục tiêu không gì khác là giành HC vàng đầu tiên ở một kỳ Asiad sau khi đã có HC vàng 100m nữ tại Asian Indoor Games tổ chức tại Việt Nam năm 2009.

Tổng cục Thể dục thể thao và Liên đoàn điền kinh Việt Nam ban đầu dự tính đưa Vũ Thị Hương cùng một số vận động viên sang Đức tập huấn cuối tháng 3 này. Nhưng đến phút chót kế hoạch thay đổi. "Nữ hoàng tốc độ" hiện tại vẫn ở Việt Nam và đang cùng HLV trưởng Nguyễn Đình Minh lên kế hoạch chuẩn bị cho Đại hội thể thao lớn nhất của châu lục. Rất có thể cô sẽ sang Mỹ tập huấn và tham dự vài giải đấu để kiểm tra phong độ trước thềm Asiad 17.

Cho đến lúc này, Asiad vẫn là niềm tiếc nuối đối với Vũ Thị Hương, khi không giành được HC vàng cự ly sở trường 100m và 200m nữ tại Đại hội lần thứ 16 diễn ra tại Quảng Châu, Trung Quốc. "Năm đó, có thể nói tôi đang đạt được thể lực và phong độ sung mãn nhất. Cảm giác tôi có thể đánh bại mọi đối thủ để giành thành tích cao nhất. Tiếc là sau khi cuộc thi kết thúc tôi chỉ giành được một HC bạc và một HC đồng. Cảm giác ấm ức, không hài lòng bản thân cứ đeo đẳng khi chưa đạt được sự bùng nổ như mong muốn", cô cho biết.

Tròn 10 năm theo đuổi sự nghiệp với đường chạy, Hương cho biết cô may mắn nhận được sự ủng hộ hết mình của gia đình. Bố mẹ gần như tôn trọng và tin tưởng hoàn toàn vào quyết định của gái út, nhưng vẫn có đôi chút luyến tiếc khi thời bé Hương từng ước mơ sau này làm công an. Hương cho biết mình thích mặc sắc phục công an vì nó mạnh mẽ, cá tính như bản chất của cô. Nhưng nếu Hương theo đuổi giấc mơ từ tấm bé ấy, điền kinh Việt Nam chắc đã không có một "Nữ hoàng tốc độ" như hiện nay.

Hương chia sẻ thêm, sau Asiad 17 sẽ tính chuyện cưới chồng rồi sinh con sau nhiều năm thi đấu đỉnh cao. Vẫn giữ đam mê tìm thêm VĐV kế cận mình, cô cũng lên kế hoạch chuẩn bị mở shop bán áo quần, mỹ phẩm tại TP HCM để ổn định kinh tế và đeo đuổi thú vui thời trang.

Theo Anh Tuấn (VNE)