Nữ VĐV quyến rũ đáng chú ý trong năm 2010

Kate Uhlaender



Một trong những sự kiện thể thao đáng chú ý trong năm nay là Thế vận hội mùa đông, dịp để các vận động viên khoe tài, sắc của mình ở các môn như trượt tuyết hay trượt băng nghệ thuật. Gương mặt đáng chú ý ở Thế vận hội năm nay là Kate Uhlaender, nhà vô địch trượt băng trên ván của Mỹ.



Elena Dementieva









Paula Creamer Giành huy chương vàng ở Olympic trong năm 2008 và hiện tại đang xếp vị trí thứ 5 thế giới, Elena Dementieva là một tay vợt sáng giá ở các giải đấu của làng banh nỉ nữ trong năm nay. Tay golf xinh đẹp Paula Creamer dù chỉ tham gia các giải của Liên đoàn golf nữ thế giới (LPGA) trong 4 năm nhưng đã được xếp vào top 10 nhờ những khoản thù lao kếch xù mà cô kiếm được từ sự nghiệp của mình. Xinh đẹp và thông minh, Creamer giành được nhiều hợp đồng thương mại, cũng như sự yêu mến từ người hâm mộ.

Anna Rawson

Anna Rawson đã hoàn thành lịch thi đấu trong năm đầu tiên tham gia LPGA, và cô cũng trở thành một trong những tay golf được chú ý không phải bởi vì tài năng mà chính là bởi sắc đẹp. Không chỉ là một tay golf, Rawson còn là một người mẫu nóng bỏng ở xứ sở chuột túi



Viktoria Azarenka





Viktoria Azarenka là tay vợt nữ người Belarus. Dù không "nóng bỏng" như Rawson nhưng cô vẫn là một bóng hồng đáng chú ý trong làng thể thao năm nay.



Natalie Gulb



Cái tên Gulbis chỉ xuất trong một thời gian rất ngắn và không hề được ủng hộ trên sân, nhưng cũng đã giúp cô trở thành tay golf nữ "nóng bỏng" nhất hành tinh. Natalie thể hiện mong muốn được nổi tiếng của mình khi xuất hiện trong các chương trình như Celebrity Apprentice, The Price Is Right.



Michelle Wie

Xinh đẹp và tài năng, tay golf người Mỹ gốc Hàn Quốc Michelle Wie đang được coi là "Nữ hoàng sân golf" với những thành tích tuyệt vời mà cô giành được trong nghề, cùng khuôn mặt khả ái của mình. Song song với việc thi đấu tại các giải đấu của GPLA tour và một số giải golf khác, người đẹp 20 tuổi này còn tiếp tục trau dồi học vấn tại Stanford.

Ngoài ra, Michelle Wie còn nhận được rất nhiều hợp đồng quảng cáo nhờ lợi thế có chiều cao tới 1,85m và một khuôn mặt xinh xắn mang đậm nét Á Đông. Vừa qua, cô gái gốc Hàn này đã được tạp chí Times số mới nhất bầu chọn vào top 100 người ảnh hưởng nhất thế giới.



Elena Vesnina







Gretchen Bleiler Xếp thứ 22 trên thế giới, dù chưa thể hiện được tài năng như Sharapova nhưng trong tương lai "búp bê" Elena có thể tiếp bước đàn chị Sharapova mang vinh quang về cho làng quần vợt Nga.

Danica Patrick





“Nữ hoàng tốc độ”, Danica Patrick hiện đang thi đấu ở giải Indy Car. Bóng hồng trên đường đua tốc độ này chính là một trong những người đẹp được các đấng mày râu chú ý nhiều nhất.

Tanith Belbin

VĐV trượt băng nghệ thuật, Tanith Belbin trở nên nổi tiếng trong làng thể thao khi giành được huy chương bạc Olympic. Dù còn trẻ nhưng thành tích thi đấu của Tanith Belbin khiến nhiều VĐV đàn chị phải ghen tị với 5 lần giành giải vô địch Mỹ (2004 -2008), huy chương bạc Olympic 2006, 3 lần đoạt chức vô địch giải liên lục địa và hàng loạt những danh hiệu uy tín khác. Năm 2010 được dự đoán là năm thành công của người đẹp Canada này.

Caroline Wozniacki

Caroline Wozniacki là vận động viên quần vợt người Đan Mạch. Tại giải quần vợt Mỹ Mở rộng 2009, cô đã làm nức lòng người hâm mộ với những pha bóng khéo léo và mạnh mẽ. Hiện tại Caroline Wozniacki xếp vị trí thứ 4 trong làng quần vợt nữ thế giới. Cô còn là một gương mặt ăn khách của các sô quảng cáo. Nếu Caroline tiếp tục cải thiện phong độ của mình trên sân, có thể vị trí của cô sẽ được tăng lên.



Jessica là một trong những VĐV "nóng bỏng" của làng bóng chuyền thế giới trong năm 2010. Người hâm mộ luôn háo hức được chứng kiến Jessica trổ tài trong các giải đấu.



Lindsey được dự đoán sẽ để lại dấu ấn tại Thế vận hội mùa đông năm nay. Mặc dù không được nổi tiếng như Belbin hay Bleiler, nhưng Lindsey là một vận động viên trượt tuyết xuất sắc và cô cũng rất xinh đẹp.



Mặc dầu chỉ mới lập được những thành tích ở cấp địa phương và quốc gia, song Allison Stokke, vận động viên nhảy sào người Mỹ đã trở nên nổi tiếng thế giới nhờ những bức ảnh chụp cô được đăng trên Internet và phát tán rộng rãi qua trong cộng đồng cư dân mạng. Thể hiện một vẻ đẹp trong sáng và khỏe khoắn, ảnh về Allison Stokke trở thành những bức ảnh thuộc loại được truy cập nhiều nhất trong năm qua ở Mỹ.

