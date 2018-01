Nữ võ sĩ 41 tuổi vẫn là niềm hi vọng vàng ở Asiad 2018

Là một nữ VĐV bơi lội từng khoác áo tuyển dự Olympic Barcelona, nay May Ooi chuẩn bị dự Asiad với tư cách là võ sĩ Jujitsu và mang niềm hy vọng vàng cho Singapore.



May Ooi và đai vô địch ONE Championship

May Ooi có nét gì đó giống “tượng đài” của thể thao Việt Nam, Nguyễn Văn Hùng là “độc cô cầu bại” của làng đối kháng Taekwondo Đông Nam Á, á quân thế giới…Rồi SEA Games 29 vừa qua Hùng là một tiền đạo của đội tuyển bóng rổ Việt Nam. Hiện nay anh cũng đang là VĐV bóng rổ nhà nghề của VBA (giải vô địch bóng rổ Việt Nam).



May Ooi tập luyện

Với May Ooi, cô từng là kình ngư nữ số 1 Singapore (Singapore rất mạnh bơi lội) và từng khoác áo tuyển Singapore tham dự Olympic Barcelona năm 1992. Cô giã từ đường đua xanh vào năm 2001. Đến năm 2009 thì May Ooi học võ Capoeira (võ Brazil, loại võ chiến đấu và quyền rất đẹp mắt). Sau đó cô tiếp tục học ngành Y thể thao và tốt nghiệp tấm bằng ngành này tại ĐH Prague Charles. Hồi tháng 9 vừa qua, May Ooi vô địch Jujitsu toàn châu Á ở hạng cân 64kg.

Cô bước vào làng võ tự do (ONE Championschip) châu Á với nền tảng là võ sĩ Jujitsu. Hồi tháng 11 vừa qua, lẽ ra đối thủ của cô là “độc cô cầu bại” nữ Angela Lee, 22 tuổi của Singapore, nhưng vì võ sĩ này bị TNGT ở Hawaii nên trận đấu bị hoãn.



Asiad 2018 tới đây May Ooi là niềm hy vọng vàng của thể thao Singapore.

Dù ở tuổi 41, nhưng May Ooi có một nền tảng thể lực cũng như sức bền cực tốt do từ nhỏ đã chơi thể thao và là VĐV bơi lội.



Võ sĩ, kình ngư và cử nhân ngành Y thể thao

Ở làng ONE Championship, May Ooi được dự đoán là “đối trọng” của võ sĩ đồng hương Angela Lee được mệnh danh là “độc cô cầu bại” vì trải qua 8 trận ONE Championship toàn thắng.



May Ooi bước vào làng võ chuyên nghiệp từ năm 2014 và trải qua bốn trận thắng và hai trận thua.



Niềm hy vọng vàng của thể thao Singapore tại Asiad 2018

Asiad 2018 vào tháng 8 tại Indonesia có nhiều môn võ được tổ chức, trong đó có môn Jujitsu quy tụ những võ sĩ hàng đầu tham dự.

Có thể nói rằng, May Ooi là người “văn võ song toàn” khi là kình như, là võ sĩ và cũng có tấm bằng ngành Y thể thao của ĐH danh tiếng Prague Charles.