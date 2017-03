Nữ võ sĩ judo số 1 hành tinh qua đời

Bà Keiko Fukuka vào thời điểm năm 2012 khi lên đai đen 10 đẳng. Ảnh: AP.

Sinh ngày 12/4/1913, Keiko Fukuda là học trò duy nhất của sư tổ Kano Jigoro - người sáng lập ra judo - còn sống cho đến đầu năm 2013. Khi chỉ còn gần 2 tháng nữa là tròn 100 tuổi, bà đã qua đời.

Fukuda là biểu tượng của phong trào judo hiện đại, là người phụ nữ đầu tiên trong lịch sử môn võ thuật Nhật Bản vượt qua ranh giới phân đẳng cấp giữa nam và nữ. Bà tiên phong và trở thành người phụ nữ duy nhất trong việc chinh phục ngũ đẳng, rồi 9 đẳng của hệ phái Kodokan và đạt đai 10 đẳng ở Mỹ. Tính đến nay Fukuda là một trong 4 người trên thế giới đạt được tới trình độ thượng thừa này.

Cả cuộc đời gắn bó với judo và đi dạy trên khắp thế giới, Keiko Fukudo là nữ võ sĩ judo nổi tiếng nhất thế giới dù bà chỉ cao 1,47m.

Chiều cao khiêm tốn nhưng ở tuổi 98, Keiko Fukuda đã đạt đẳng cao nhất của môn judo - 10 đẳng. Bà là người phụ nữ duy nhất đạt tới cấp độ này, trước khi qua đời vào ngày 10/2 vừa qua ở tuổi 99.

Chỉ nặng chưa đầy 47kg, Keiko Fukuda đã lớn lên cùng với judo tại đất nước Nhật Bản quê hương mình. Chính vì tình yêu với môn võ thuật này, Keiko Fukuda quyết định chuyển đến California trong thập niên 60 và dành trọn cả cuộc đời cho môn thể thao này, thay vì lập gia đình.

Năm 1953, Fukuda được mang đai 5, một cấp độ cao trong môn judo. Đây vốn là cấp độ cao nhất của judo nữ bởi Nhật Bản cho rằng, phụ nữ không cần một cấp độ cao hơn thế. Fukuda đã giữ cấp độ 5 trong suốt 30 năm.

Đến thời điểm trước khi qua đời, Fukuda mang đai 10 và bà là người thứ 4 trên thế giới đạt tới cấp độ này. Như tờ The San Francisco Chronicle trích lời, Fukuda cho biết, "Đây là giấc mơ lớn nhất của cả cuộc đời tôi".

Fukuda đã bắt đầu theo học judo từ năm 1935 khi còn đi học và đây cũng là trường học duy nhất tại Tokyo có các lớp judo dành cho phái nữ. Từ thời điểm đấy, bà bắt đầu nhân rộng các lớp judo nữ. Hiện nay ở San Francisco, CLB judo Soko Joshi Judo Club mà Fukuda thành lập vẫn đang thu hút nhiều phụ nữ tới đây tập luyện.

Ngoài ra, bà còn đi khắp thế giới, từ Australia, Canada, Pháp, Na Uy và Philippines để giảng dạy, tạo cơ hội cho phụ nữ mọi lứa tuổi có thể tiếp cận môn thể thao này.

Chính vì những đóng góp của Fukuda, người ta đã xây dựng một bộ phim về bà với tên gọi "Mrs. Judo: Be Strong, Be Gentle, Be Beautiful". Bộ phim này đã mô tả “một hành trình dài làm thay đổi hàng nghìn năm truyền thống của Keiko Fukuda, về con đường bà đã chọn và trở thành nữ judo số 1 thế giới.

Theo Anh Hào (VNE)