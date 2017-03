Nửa năm Abramovich mất 9 tỷ USD

Như vậy, chỉ trong vòng hơn nửa năm, tài sản của ông chủ Nga Roman Abramovich của Chelsea đã giảm đến khoảng chín tỷ USD. Phần mất ấy do hậu quả từ cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu cũng như việc đầu tư vào bóng đá quá lớn nhưng không có lãi.

Khi bắt đầu cuộc khủng hoàng tài chính toàn cầu cách đây gần nửa năm, đã có dư luận cho rằng để tự cứu mình, ông Abramovich sẽ bán Chelsea - đội bóng mà ông đã đổ vào hàng trăm triệu USD để đầu tư. Đã có phân tích cho rằng việc ông Abramovich mất tiền tỷ như trên chủ yếu do tình hình suy thoái kinh tế của nước Nga, mà đặc biệt là do giá dầu sụt giảm một nửa so với hồi đầu năm 2008.