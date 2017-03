Nước chủ nhà SEA Games 27 Myanmar: Siết chặt an ninh

Ông Zaw Winn, Thứ trưởng Bộ Thể thao Myanmar kiêm trưởng BTC SEA Games 27, đã lên tiếng trấn an dư luận và khẳng định quyết tâm của nước chủ nhà Myanmar về việc sẽ tổ chức một kỳ SEA Games thành công: “Bộ Nội vụ Myanmar đang tập hợp thông tin và đảm bảo an ninh ở toàn bộ Thủ đô Nay Pyi Taw, Mandalay và cả những địa điểm khác. Chúng tôi sẽ tăng cường thêm các biện pháp để đảm bảo an ninh lên một mức độ cao hơn trên toàn lãnh thổ. Tôi chắc chắn rằng vấn đề an ninh sẽ được xử lý ổn thỏa để Đại hội Thể thao Đông Nam Á diễn ra tốt đẹp”.

SVĐ chính Wunna Theikdi, địa điểm tổ chức lễ khai mạc SEA Games 27.

Theo đúng thời hạn quy định, đoàn thể thao Việt Nam đã đăng ký danh sách với BTC từ ngày 10/10. Tuy nhiên, con số VĐV chính xác ở từng môn, nội dung thi đấu cụ thể chưa được công bố. Một số môn như bóng bàn, đoàn thể thao Việt Nam mới chỉ đăng ký danh sách tối đa vì vẫn chưa chốt đội hình tham dự SEA Games 27. Đoàn thể thao Việt Nam sẽ có biện pháp để bảo đảm an ninh, an toàn cho các thành viên tham dự SEA Games 27

Sau khi có thông tin về các vụ nổ bom từ báo chí, lãnh đạo Tổng cục TDTT đã chỉ đạo Vụ hợp tác quốc tế liên lạc với Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar để tìm hiểu thông tin. Được biết, Thủ đô mới Nay Pyi Taw của Myanmar, nơi tổ chức hầu hết các môn thi đấu của SEA Games 27 cùng lễ khai mạc, vẫn an toàn, chỉ ở Yangon là có xung đột sắc tộc. Trước tình hình bất ổn, có khả năng, BTC sẽ điều chuyển những môn tổ chức tại Yangon về Nay Pyi Taw, trong đó có một bảng bóng đá nam.

2. Trong khi đó, ông Annabel Pennefather, trưởng đoàn thể thao Singapore tham dự SEA Games 27, cho biết Singapore sẽ làm bất cứ điều gì để bảo vệ cho đoàn thể thao của quốc gia mình, trong đó có 300 VĐV.



“Chúng tôi không hoảng loạn vào thời điểm này và không có gì khiến chúng tôi thay đổi kế hoạch chuẩn bị cho SEA Games cho đến khi chúng tôi nhận được thêm thông tin từ các cấp có thẩm quyền.

Chúng tôi tiếp tục được các cơ quan có liên quan hướng dẫn và sẽ làm bất cứ điều gì được cho là cần thiết để đảm bảo an toàn cho các VĐV Singapore của chúng tôi. Chúng tôi sẽ giữ liên lạc với Đại sứ quán Singapore tại Myanmar”.



Arren Quek, tuyển thủ bơi lội của Singapore, cũng cho biết mình không lo lắng gì và tin tưởng vấn đề an toàn của các VĐV sẽ được kiểm soát chặt chẽ.

Theo đăng ký, có trên 5000 VĐV của 11 quốc gia tham gia thi đấu 33 môn thể thao của SEA Games 27. SEA Games 27 sẽ được khai mạc tại SVĐ Wunna Theikdi vào ngày 11/12. Riêng thành phố Yangon sẽ tổ chức 7 môn thể thao, trong đó đáng chú ý có bóng đá, hockey và vật.



Sau 44 năm kể từ 1969, Myanmar mới lại đứng ra tổ chức một kỳ SEA Games và trưởng BTC SEA Games 27 Zaw Winn khẳng định, các biện pháp an ninh tại SVĐ chính Wunna Theikdi, khu liên hợp thể thao Zayar Thiri ở Nay Pyi Taw bao gồm cả kiểm tra túi xách và quét tia X-quang. Ngoài ra, sẽ có lối vào riêng biệt dành cho khách VIP, VĐV, HLV quan chức và các thành viên BTC.