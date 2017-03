Olympic Bắc Kinh 2008: Chưa đấu, chủ nhà đã bị tố gian lận tuổi

Theo bài trên thì hai VĐV này được khai từ dưới 16 tuổi lên thành 16 để vừa đủ chuẩn tối thiểu mà Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) quy định. Cũng cần biết, trong quá khứ thể thao Trung Quốc nói riêng và châu Á nói chung từng bị không ít tai tiếng về chuyện này.

Hai VĐV bị tình nghi là Jiang Yuyuan và He Kexin được xem là thần đồng và thiên tài nội dung xà lệch, nhiều khả năng lấy HCV Olympic.

The New York Times đã dựa trên những thông tin lấy từ báo chí và các trang web của chính Trung Quốc và chứng minh He Kexin hiện tại chưa tới tuổi 16. Báo này còn dẫn chứng nguồn từ website thể thao Trung Quốc ghi rõ He Kexin sinh ngày 1-1-1994, tức mới 14 tuổi. Cả Báo China Daily ngày 23-5 còn “khai” với toàn thế giới He Kexin mới 14 tuổi và đã phá hai kỷ lục thế giới.

Chưa hết, vào tháng 3-2007 nhân Đại hội thể thao toàn quốc, chủ nhiệm Ủy ban Thể thao Trung Quốc trong bài diễn văn bế mạc khi biểu dương He Kexin cũng đã nhấn mạnh tính chất thần đồng của một em bé mới... 13 tuổi!

Sau scandal mà báo Mỹ vạch ra, người phát ngôn của Hiệp hội TDDC Trung Quốc vội vàng lên tiếng thanh minh và cho rằng cả hai vận động viên bị nêu đích danh kia đều đủ 16 tuổi dựa theo... chứng minh nhân dân và giấy khai sinh do... hội TDDC địa phương cung cấp (!?). Bên cạnh đó, những thông tin liên quan mà The New York Times dẫn nguồn trên các trang web Trung Quốc lập tức bị “bóc” ra!