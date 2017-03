“Olympic là 'nơi phán quyết' trung thực nhất về thể thao Nga“

Tổng thống Nga V. Putin có buổi gặp và phát biểu của đoàn thể thao Olympic Nga trước lúc lên đường. Bài phát biểu của người đứng đầu nhà nước Nga được cho là chạm vào con tim của vận động viên (VĐV).



Tổng thống V. Putin nói chuyện với đoàn Olympic Nga tại điện Kremlin.

Có 112 VĐV và người đứng đầu Ủy ban Olympic Nga A. Zhukov vinh dự được đến khán phòng Alexander trong Điện Kremlin để nghe Tổng thống Putin trò chuyện trước khi lên đường sang Rio dự Thế vận hội.

Tổng thống Putin ví những VĐV Nga dự Olympic Rio như những người hùng. Những gì các VĐV Nga thể hiện tại Olympic Rio chính là tính cách Nga, tinh thần dân tộc của Nga. Olympic là nơi thể hiện tinh thần dân tộc - Tổng thống Putin nói.

Thể thao Nga gặp thách thức lớn từ "cơn bão" trừng phạt của các tổ chức thể thao quốc tế như Ủy ban Olympic quốc tế (IOC), Liên đoàn Điền kinh quốc tế (IAAF), Cơ quan chống doping thế giới… Có rất nhiều VĐV không hề dính đến doping cũng bị trừng phạt cấm thi đấu tại Olympic.

Đoàn thể thao Nga có 387 suất dự Olympic, tuy nhiên cho đến nay đã có trên 100 VĐV đã bị cấm dự Olympic Rio. Lý do lớn nhất khiến hàng loạt VĐV Nga bị trừng phạt là các phòng thí nghiệm doping Nga do nhà nước kiểm soát và can thiệp. Điều này đi ngược với phương châm hoạt động phòng doping của IOC.

Tổng thống Nga gọi sự trừng phạt và thể thao Nga tại Olympic Rio là “chiến dịch trừng phạt có chủ đích”. Cần nói thêm là những lần phát biểu gần đây, Tổng thống Putin cho rằng màu sắc trừng phạt thể thao Nga là màu sắc chính trị.

Tại Euro 2014, các hooligan Nga và Anh đụng độ nhau mà phía Pháp cũng chỉ xử nặng và trục xuất cổ động viên Nga thì Tổng thống Putin mô tả “màu sắc chính trị” là bài Nga.

Trong số hàng trăm VĐV bị cấm tham dự Olympic của Nga có rất nhiều nhà vô địch thế giới điền kinh, cử tạ, vật, bơi lội, đua thuyền… “Chiến dịch trừng phạt có chủ đích” mà Tổng thống Putin mô tả là thiếu căn cứ, thiếu chứng cứ, thiếu thuyết phục. Điều này làm cho các cuộc tranh tài tại Olympic giảm hẳn đi tính cạnh tranh, ganh đua.

Có mặt tại buổi gặp với Tổng thống Nga còn có nhiều VĐV bị cấm thi đấu Olympic Rio như huyền thoại nhảy sào nữ Elena Isinbayeva. Cô đã bật khóc và nhắn nhủ tất cả môn thể thao Nga hãy đoàn kết thành khối thống nhất, “chiến đấu ”hết mình vì tinh thần dân tộc, vì màu cờ sắc áo,...

Điều đáng nói là việc trừng phạt này đã gặp phải những lời chỉ trích từ nhiều nhà vô địch khác trên khắp thế giới. Họ chia sẻ với những đồng nghiệp Nga bị “án oan”. Và cho rằng điều đó là không fair play. Đồng thời dẫn đến các cuộc tranh tài Olympic mất đi tính hấp dẫn vì sự đối kháng giảm đi.

Tổng thống Nga nói thêm: “Những gì mà thể thao Nga đối mặt hiện nay là những khó khăn nên tất cả VĐV khoác trên người màu cờ sắc áo Nga là một đội thống nhất. Phải biến những khó khăn đó thành thứ làm cho các VĐV mạnh mẽ thêm. Và các đấu trường phải là nơi cất lên những bài quốc ca Nga hoành tráng".



Đội trưởng đội bóng chuyền Nga Sergey Tetyukhin - đương kim vô địch Olympic sẽ cầm cờ dẫn đầu đoàn Nga tại Rio